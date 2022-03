Requiem arriverà a giugno, secondo Xbox Store

Ovviamente sappiamo già esattamente quando sarà in vendita Racconto di una peste: Requiemil seguito della grande avventura di Asobo Studio, perché Microsoft Store La data in cui arriverà questa continuità è trapelata, indicando che lo sarà 17 giugno Almeno quando si tratta di Xbox Series X/S e PC.

Naturalmente, dovremo attendere che i suoi creatori confermino le informazioni e, se questo è vero, indicare se il giorno esatto sarà lo stesso per le versioni di PS5 E il Interruttorenel qual caso sarà disponibile all’indirizzo Versione cloud. Tuttavia, questa non è la prima volta che si verifica una fuga di notizie di questo tipo e alla fine diventa realtà.

Amecia e Hugo stanno partendo per un viaggio a sud per iniziare una nuova vita. Tuttavia, sfortunatamente per lui, la calma durerà solo per poco, poiché i poteri di Hugo riappariranno e con esso Il ritorno della piaga infernale dei topi Che ha causato tante disgrazie titolo originale. Questo non gli lascerà altra scelta che fuggire finché non troveranno un modo per salvare il fratellino del nostro eroe.

per questa ragione Abbiamo già visto il suo primo videoche ci ha lasciato completamente scioccati, Questa volta il gameplay sarà più incentrato sull’azioneanche se ciò non significa che ci saranno enigmi e momenti in cui dovremo sfruttare le nostre abilità furtive per superare i nostri nemici.

In un altro ordine di cose, lo abbiamo scoperto non molto tempo fa Racconto di una peste: Requiem Lei avrà il suo edizione da collezioneche includerà il personaggio Amicia e Hugo, mentre pianifica la saga Fai il salto in TV come una seriecosì bei tempi aspettano per questo meraviglioso franchise.