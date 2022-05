Requisiti, data e ora per scaricare e giocare su PC, iOS e Android

Mancano pochi giorni al lancio diavolo immortalela nuova versione della saga in cui questa volta affronterà Skarn, il maestro della condanna, che ha radunato un esercito di creature demoniache per distruggere il santuario, quindi dipenderà dai giocatori che riusciranno o continueranno la calma prevalente.

In modo che tu possa goderti il ​​gioco dal primo minuto, ha pubblicato Blizzard La data e l’ora esatte in cui è possibile giocare Da qualsiasi parte del mondo, sia su PC che su dispositivi mobili per iOS e Android. Tuttavia, non dovremmo dimenticarlo nel caso La versione PC sarà una beta aperta L’altro sarà definitivo.

Data e ora di download di Diablo Immortal

Innanzitutto, è importante notare che nel caso della versione PC è già possibile precaricarla tramite l’applicazione Battle.net, in modo che tutto sia pronto sin dal primo minuto.

Lo saranno tutte e tre le versioni Disponibile dal 2 giugno In quasi tutti i paesi del mondo, ad eccezione di alcune aree dell’Asia Pacifica, dove arriverà il 22 giugno. In particolare, ciò riguarderà Filippine, Hong Kong, Indonesia, Macao, Malesia, Singapore, Thailandia e Taiwan, che avranno i propri server per migliorare la connettività.

Per quanto riguarda il palinsesto, nella prossima immagine potete controllare quando si aprirà il gioco, ma vi abbiamo già avvertito che nel caso della Spagna lo sarà. Dalle 19:00.

Come installare Devil Immortal

Affinché nessuno abbia problemi, Blizzard ha fornito una serie di passaggi in modo che tu possa farlo Installa Diablo Immortal sulla piattaforma di tua scelta. Soprattutto, non dovrai pagare nulla perché il titolo è gratuito.

computer : Tu dovrai Scarica l’app Battle.netregistrati o collegati al tuo account e nell’elenco dei giochi selezionalo.

: Tu dovrai Scarica l’app Battle.netregistrati o collegati al tuo account e nell’elenco dei giochi selezionalo. Androide : In Google Play devi digitare “Diablo Immortal” nella barra di ricerca e all’interno della pagina del prodotto fare clic su “Installa”.

: In Google Play devi digitare “Diablo Immortal” nella barra di ricerca e all’interno della pagina del prodotto fare clic su “Installa”. iOS: Nell’App Store devi digitare “Diablo Immortal” nella barra di ricerca e una volta all’interno della pagina di gioco devi cliccare su “ottieni” e poi “Installa”.

Server e requisiti

In un altro contesto, diavolo immortale Otterremo Decine di server diversi per tutte le regioni del mondo. In Europa ce ne saranno due per chi preferisce giocare in spagnolo (Zatham e Vara) con il resto degli utenti, ma ci saranno anche altri italiani, francesi, polacchi, tedeschi, giapponesi, portoghesi e ovviamente inglesi.

Il gioco sarà anche compatibile con la console, nel caso in cui non si desideri utilizzare la tastiera e il mouse o il touch screen. clicca qui Puoi controllare i requisiti minimi e consigliati per la beta aperta su PC, mentre i requisiti per iOS e Android sono al di sotto di queste righe.

Requisiti minimi su Android

Sistema operativo: sistema operativo Android 5.0

CPU: Snapdragon 660 / Exynos 9611

GPU: Adreno 512 / Mali-G72 MP3

Memoria: 2 GB di RAM

Spazio richiesto: 2,4 GB con patch da 10 GB

Requisiti minimi su iOS