Requisiti e chi può ottenerli

(CNN spagnolo) – Questo mercoledì, il governo degli Stati Uniti aprirà le iscrizioni di Lotteria dei visti entro il 2024, di cui beneficeranno circa 55.000 persone provenienti da paesi con bassi livelli di immigrazione in quel paese.

Il Programma di visti per immigrati per la diversità Concede a persone selezionate casualmente che hanno registrato un visto o una carta verde, che garantisce loro la residenza permanente negli Stati Uniti e, in futuro, la possibilità di ottenere la cittadinanza statunitense.

Ma non è aperto a tutti. Sebbene la selezione avvenga a caso, per ricevere il documento, le persone devono soddisfare determinati requisiti individuali e provenire da uno dei paesi accettati dal Dipartimento di Stato per il programma, che elenca ogni anno.

Quali paesi possono presentare domanda per la Visa Lottery?

I paesi ammissibili a partecipare al Diversity Visa Program sono quelli che hanno avuto meno di 50.000 immigrati originari negli Stati Uniti negli ultimi cinque anni.

Per il continente americano ✅ Potrà candidarsitra gli altri, cittadini di:

Argentina

Bolivia

Peperoncino

Costa Rica

Cuba

Ecuador

Guatemala

Nicaragua

Panama

Paraguay

Perù

Uruguay

Vedi l’elenco completo Dai paesi che possono richiedere l’ammissione al programma.

Al contrario, 🚫 Non potrà candidarsi Cittadini delle Americhe:

Brasile

Canada

Colombia

Repubblica Dominicana

salvatore

Haiti

Honduras

Messico

Venezuela

Se non sei cittadino di uno dei paesi supportati ma il tuo coniuge, puoi partecipare a condizione che tu e il tuo coniuge siate inclusi nell’ingresso indicato, siate considerati idonei, siano stati rilasciati i visti e entriate nel paese contemporaneamente .

Puoi fare domanda per il programma anche se sei cittadino di un paese che non ha tassi di immigrazione storicamente bassi ma nessuno dei tuoi genitori è nato o era considerato residente alla tua nascita. In questo caso, puoi fare domanda per uno dei paesi dei tuoi genitori, se è nell’elenco dei paesi accettati. Esempio In questo caso, sarebbe se i tuoi genitori lavorassero, studiassero temporaneamente o visitassero un paese che non faceva parte dell’elenco quando sei nato.

Requisiti di istruzione e lavoro

Per richiedere un visto, devi essere accettato negli Stati Uniti e devi anche incontrarti Almeno uno di questi due Requisiti:

aver completato la scuola superiore o equivalente (in effetti, la maggior parte dei candidati ha almeno 18 anni sebbene non ci siano requisiti di età specifici)

Avere almeno due anni di esperienza in una posizione che richiede almeno due anni di formazione o esperienza nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda. Per valutare i posti di lavoro, il Dipartimento di Stato si affida a un database chiamato O*Net OnLine. Puoi leggere i dettagli su come funziona il sistema qui.

All’atto dell’iscrizione al corso non devi fornire documenti che attestino il tuo paese di origine o la tua esperienza formativa e lavorativa, ma se sarai selezionato ti verrà richiesto in fase di colloquio che fa parte del processo.