Resident Evil 1 Remake espanderà la sua storia, tra le altre nuove funzionalità

Resident Evil potrebbe offrire un remake del suo gioco originale

Se è vero che nelle ultime settimane sono riemerse le voci su Resident Evil IX, da qualche giorno si parla anche di Capcom che potrebbe preparare un remake della serie. Ciò che è ancora più sorprendente è che, lungi dall’essere l’atteso remake di Resident Evil: Code Veronica, Verrà effettuata una nuova revisione dell’opera originale della saga.

L’account ResiEvilCentral di Social Network X ha riferito di aver ricevuto un’e-mail da BioDeclassified in cui si afferma ciò Resident Evil 1 Remake è reale, è in fase di sviluppo nell’ambito del progetto Biohazard: RE1. Secondo la fonte, la recensione del gioco originale Avrà un ritmo più lento rispetto al remake del secondo giocoogni zombie ha un modello unico perché in questa puntata c’erano pochissimi nemici.

🚨 Nuove informazioni sul remake di RESIDENT EVIL 1 🚨 Secondo un’e-mail anonima che ha ricevuto @BioDeclassificato: – Titolo provvisorio: Rischi biologici: RE1

– Avrà un ritmo più lento rispetto a RE2 Remake

– Ogni zombie avrà il proprio modello unico a causa del numero limitato di nemici all’interno del gioco

-Di più… pic.twitter.com/UqHH2a2NwL — Volontà | Horror Game Central 👁️ (@ResiEvilCentral) 17 maggio 2024

Tuttavia, sembra che saranno necessari più proiettili per abbattere gli zombi in Resident Evil 1 Remake, che vengono trattati come “Bullet Sponges”. Sembra anche che La storia della recensione sarà più profondache prevede il ritorno dei Crimson Heads e l’uso di una diversa telecamera in terza persona, sempre a un ritmo più lento.

Tra gli altri dettagli menziona anche questo Non ci saranno sfondi pre-renderizzatipoiché ogni stanza caricherà le risorse in background e il resto delle risorse verrà caricato quando le porte verranno aperte, il che si traduce in immagini e illuminazione migliorate.

Un anno senza Resident Evil?

Dopo il successo degli ultimi grandi sequel e remake degli originali, Resident Evil divenne per alcuni anni un’epopea annuale. Tutto però fa pensare a questo Nell’anno in corso, il 2024, il franchise si prenderà una pausaPoiché le voci indicano che Resident Evil 9 arriverà sul mercato all’inizio del 2025 e che questo presunto remake del primo capitolo farà lo stesso nel 2026. Sembra però che dovremo aspettare notizie ufficiali da Capcom.

