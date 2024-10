Resident Evil 2 Remake arriverà sui dispositivi Apple a dicembre

Remake di Resident Evil 2 di Capcom.

Amanti della saga Vampiro Potranno godersi l’orrore di Raccoon City su una nuova piattaforma dopo il suo successo Remake di Resident Evil 2 Raggiungerà dispositivi mobili e computer mela Alla fine di quest’anno. Azienda giapponese Capcom ha annunciato che il titolo uscirà il 31 dicembre 2024 iPhone 15 Pro, iPad E Mac Con processori al silicio.

Questa versione promette di permetterci di sperimentare la stessa qualità di grafica e gameplay delle console e computersfruttando appieno l’hardware hardware avanzato mela. Anche se sarà disponibile il controllo touch, Capcom Consiglio di utilizzare un controller tradizionale per un’esperienza più coinvolgente.

“Una parte limitata del gioco base può essere giocata gratuitamente“, può essere letto nell’archivio applicazioni di melaIl che conferma che potremo eseguire una versione di prova di un’intera sezione del titolo prima di acquistarlo, così da poterci convincere delle sue prestazioni sui nostri dispositivi.

Nuova edizione di Resident Evil 2 Era uno dei titoli più apprezzati Capcom Negli ultimi anni. Pubblicato originariamente nel 2019, il gioco è stato acclamato per la sua capacità di mantenere l’essenza del titolo originale del 1998, offrendo allo stesso tempo miglioramenti moderni. E ora con il suo arrivo sui dispositivi melail nuovo pubblico avrà l’opportunità di rivivere la storia di Leon S. Kennedy e Claire Redfield mentre combattono per sopravvivere in una città infestata dagli zombi.

pubblicazione Remake di Resident Evil 2 Su queste piattaforme fa parte della strategia Capcom Per espandere il tuo franchising in nuovi mercati. Dopo l’arrivo di altri titoli come Resident Evil 4 E Villaggio del male residente A iOS E MacSembra che la società sia determinata a continuare a scommettere su questo formato.