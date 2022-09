Resident Evil: un’IA che ha mostrato come sarebbero i personaggi dei videogiochi nella vita reale | Spagna | Messico | Stati Uniti | tecnologia

Il Intelligenza artificiale Più di una volta, ci hanno sorpreso regalandoci opere d’arte e foto totalmente realistiche. L’IA può anche mostrarci come sarebbero nella vita reale alcuni personaggi di anime, videogiochi e libri. Questa volta, è il turno del popolare videogioco vampiro.

Attraverso un videoclip dal canale YouTube dimensione emotivasono state pubblicate le versioni reali dei personaggi principali e secondari, da Da Resident Evil 0 a Resident Evil 2. I personaggi sono molto simili alla versione del gioco, un dettaglio importante che farà molto felici i fan, soprattutto quelli che non sono rimasti soddisfatti del cast di Resident Evil e Welcome to Racoon City di Netflix.

L’utente ha spiegato di aver creato le immagini con l’intelligenza artificiale e di averle poi riviste in post-produzione.

Poiché le versioni della vita reale mostrate sono solo una parte della storia principale, Passion Dimension ha dichiarato alla fine del video che si imbarcheranno in Realizzazione di personaggi di videogiochi da Resident Evil 3 a Resident Evil Village. Possiamo aspettarci, quindi, un approccio fedele alla versione realistica dei personaggi.

Puoi guardare il video completo di Passion Dimension qui sotto.