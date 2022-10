Revlon mette in primo piano il talento spagnolo nell’Europa meridionale

Revlon punta sul talento spagnolo. L’azienda americana di profumi e cosmetici ha messo un dirigente spagnolo al timone delle sue attività nell’Europa meridionale, secondo avanguardia.

In particolare, l’azienda ha promosso Jordi Trilles, fino ad oggi Direttore Generale di Revlon in Spagna, a capo del business e si sta espandendo in tutti i mercati del Sud Europa. Il CEO è entrato in azienda nell’aprile 2021.

Il Direttore ha una vasta esperienza in questo settore avendo lavorato per ventotto anni presso L’Oréal, gestendo la divisione prodotti professionali del gruppo in Spagna.

a Revlon, Trilles avrà il compito di guidare l’attività dell’azienda nell’Europa meridionale in un momento preciso Per la società, dallo scorso giugno, gli Stati Uniti hanno avviato l’equivalente di una procedura fallimentare.

Revlon ha firmato Trellis nell’aprile 2021 come presidente della Spagna

È arrivato Revlon Capitolo 11 negli Stati Uniti Dopo una serie di perdite per sei anni consecutivi e debiti per 3000 milioni di euro. Poi l’azienda ha avviato una riorganizzazione strategica.

L’azienda, proprietaria di marchi come le linee di profumi Britney Spears e Christina Aguilera, oltre a Color Cosmetics ed Elizabeth Arden, ha già avviato una ristrutturazione nel 2021 con l’obiettivo di tornare ai numeri neri.

Dopo che Revlon ha partecipato alla competizione, il colosso indiano Reliance ha chiarito che stava testando l’acquisto dell’attività dell’azienda negli Stati Uniti, sebbene i piani per acquisire la società non siano progrediti. Revlon è attualmente di proprietà di MacAndrews & Forbes Holdings.