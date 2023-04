Rey Mysterio sconfigge Dominic Mysterio a WrestleMania 39 con l’aiuto di Bad Bunny

Una delle battaglie più importanti WrestleMania 39 deve essere tenuto tra Rey Mysterio contro Dominic Mysterio Da quando la rivalità tra lo storico combattente messicano-americano e il suo hater si è surriscaldata di settimana in settimana, Quindi la data del primo giorno dell’evento più importante in WWE Non poteva passare inosservato ai fan del wrestling.

A partire dall’inserimento di entrambi i combattenti al primo posto Dominic arriva su un camion dal Los Angeles Correctional Facility, ricordando di aver visitato il carcere di recente proprio per un problema con il padre. A parte quello, Il 25enne è entrato con una maschera identica a quella di Rey Mysterio Poi torno sul ring.

dietro questo, Il nuovo membro della WWE Hall of Fame si è inserito in un’auto arancione a bassa velocità simile al verde usato da Eddie Guerrero, ma questa volta l’auto era guidata da Snoop Dog.. Rey Mysterio ha dato il benvenuto a sua moglie, Angie Gutierrez, e alla loro figlia, Alia Gutierrez. Allo stesso modo, ha fatto lo stesso anche con Bad Bunny, che era al tavolo dei commentatori latini.

ostilità

Quando è iniziata la procedura per l’anello, Entrambi i combattenti hanno dato una vetrina di ciò che contava la cultura dell’arte autunnale con radici messicanedove si possono osservare grandi movimenti come l’Huracarana e le Grandi Forbici e voli in tutta la parte superiore del circuito, prendendo come riferimento l’eredità latina.

Dopo alcuni momenti che hanno coinvolto la moglie e la figlia di Rey Mysterio, Il lottatore 48enne ha eseguito personalmente un 619 sul figlio maggiore e dopo un’altra serie di colpi lo stesso Dominic ha risposto al padre con la stessa moneta.. Poi sono apparsi Finn Balor e Damien Priest, ma sono rimasti fuori dal ring per supportare Dominic.

In un momento in cui sembrava che i membri di Doomsday potessero supportare il figlio di Rey Mysterio, i membri di Latino World Order 2.0 sono arrivati ​​e hanno fermato l’interferenza. Dall’altro lato, Dominic Mysterio ha preso la giacca di Damian Priest e ha preso alcune catene per colpire suo padre, ma Bad Bunny le ha strappate via e Rey Mysterio ha eseguito un altro 619, finendo per vincere il combattimento..