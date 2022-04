Reyes è fiducioso che finalmente vincerà il campionato del mondo

Il giovane e affamato Ray ha fatto abbastanza per aumentare le aspettative.

Insieme hanno combinato i titoli di divisione, conquistando il titolo MLS due anni fa e hanno ottenuto il miglior record nei round nelle ultime tre stagioni.

Sono orgogliosi di un curriculum impressionante che include anche un record di franchigia: 100 vittorie in una stagione e una terza apparizione consecutiva ai playoff.

Ma stanno ancora cercando qualcosa che gli è sfuggito, il titolo mondiale.

“Abbiamo creato una vittoria”, ha detto l’allenatore Kevin Cash ai giocatori all’inizio della pre-stagione.

“Abbiamo avuto un assaggio del campionato del mondo nel 2020… L’anno scorso abbiamo avuto una stagione regolare di grande successo, ma la post-stagione è stata deludente”, ha affermato Eric Neander, Head of Sports Operations. “Stiamo cercando di trovare un modo per compiere quell’ultimo passo che questa organizzazione non è stata ancora in grado di compiere”.

Dopo aver guidato i Dodgers alla gara 6 del Fall Classic due anni fa, Tampa Bay è caduta contro i Red Sox nel NL League Tour nel 2021.

Speriamo che il 2022 sia diverso.

“Questo è un gruppo giovane, incredibilmente talentuoso e, attraverso queste esperienze, hanno avuto l’opportunità di crescere un po’ più velocemente”, ha detto Neander. “Penso che questo ci servirà bene”.

Tampa Bay, la squadra che di solito non spende molto, ha conquistato i titoli dei giornali in pre-stagione per aver speso più del solito. Ha ingaggiato la giovane gioventù dominicana Wander Franco per 182 milioni di dollari.

Ha anche aggiunto il lanciatore Cory Klopper (un anno, $ 8 milioni) come parte di un torneo per lo più giovanile che beneficerà dell’esperienza e della leadership del lanciatore due volte vincitore del premio Cy Young.

Franco, 21 anni, ha fatto il suo tanto atteso debutto in Major League nel 2021, quando ha segnato 0,288 con sette homer e 39 RBI in 70 partite. È stato assistente in una rosa che comprende già i cubani Randy Arrosarina, Brandon Lowe e Austin Meadows.

I Rays, che hanno uno dei sistemi di ramificazione più produttivi nel baseball, credono di essere in una buona posizione per rimanere nella competizione per gli anni a venire.

“Pensiamo che la nostra più grande possibilità di vincere il campionato del mondo sia avere più possibilità di farlo accadere”, ha detto Neander.

pitting

Kluber, 35 anni, si unisce a un torneo che a volte può includere quattro rookie che hanno iniziato la scorsa stagione come rookie e hanno l’esperienza combinata di un solo inizio. Sono l’ala sinistra Shane McClanahan, oltre a tre di destra: Shane Baz, il colombiano Luis Patiño e Drew Rasmussen.

In tutto, i Rays hanno assunto 18 debuttanti nel 2021, inclusi 12 giocatori di bocce che si sono combinati per segnare 36 vittorie.

Dopo la partenza del braccio destro Colin McHugh, Brooks Raley, acquisito nel mercato dei free agent, è il cambiamento più grande per un Bullpen che stava già facendo bene prima dell’aggiunta del mancino veterano.

alte aspettative

I Rays stanno cercando di raggiungere i playoff per il quarto anno consecutivo, stabilendo un record di franchigia. Hanno vinto sette bandiere dal 2008. In quel periodo, solo Dodgers (11), Yankees (10) e Cardinals (9) ne hanno avute di più.

Pipistrelli prodotti

Sebbene i Rays continuino a brillare in campo e in difesa, si sono evoluti in una squadra migliore in attacco. La sua classifica tra i club della massima serie è aumentata in ciascuna delle ultime cinque stagioni, passando dal 25esimo nel 2017 al secondo con 857 lo scorso anno.