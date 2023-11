Riassunto e video di lunedì delle qualificazioni agli Europei: Italia, Repubblica Ceca e Slovenia, qualificate | Qualifiche europee

Conosciamo già 20 delle 24 squadre che si sfideranno alla fase finale di UEFA EURO 2024, dato che Italia, Repubblica Ceca e Slovenia sono le ultime a prenotare un posto per il torneo della prossima estate.

UEFA.com vi presenta gli highlights di questa decima e ultima giornata di qualificazione per la fase finale in Germania.

Tutti i risultati

Le partite di lunedì

Gruppo C: Macedonia del Nord – Inghilterra 1-1, Ucraina – Italia 0-0

Gruppo E: Albania – Isole Faroe 0-0, Cechia – Moldavia 2-1

Gruppo H: Irlanda del Nord – Danimarca 2-0, San Marino – Finlandia 1-2, Slovenia – Kazakistan 2-1

Ucraina-Italia 0-0

L’Italia campione in carica degli Europei si è qualificata per la fase finale davanti all’Ucraina, finendo seconda nel Gruppo C con un punto a Leverkusen.

Gli uomini di Luciano Spalletti hanno avuto più occasioni nel primo periodo, con Federico Ceesa e Niccolò Parella vicini al gol, mentre Davide Fratesi non è riuscito a battere il portiere Anatoly Trubin dopo averlo fatto entrare in area.

L’Ucraina si fa più pericolosa in contropiede, come il tiro di Georgi Sudakov deviato su Gianluci Donnarumma, portiere numero uno degli Azzurri.

In un secondo tempo intenso ma meno frenetico, la parata decisiva di Donnarumma ha impedito a Michailó Mutric di cambiare il corso della classifica. L’Ucraina giocherà gli spareggi.

Dati chiave: L’Ucraina è diventata la prima squadra a impedire all’Italia di segnare in una partita di qualificazione agli Europei dopo l’Irlanda del Nord nel 2010.

Repubblica Ceca – Moldavia 3-0

La Repubblica ceca è arrivata seconda nel Gruppo E dopo una netta sconfitta contro la Moldavia, che ha concluso il torneo in dieci uomini.

David Tautera porta in vantaggio i padroni di casa con un tiro brillante al 14′ su passaggio preciso di Tomas Sorri.

Le speranze di rimonta degli ospiti vengono deluse quando Vladislav Baboklo viene espulso per doppia ammonizione al 55′.

La Repubblica ceca ha approfittato della fase finale, aggiungendo altri gol con un potente colpo di testa di Zory vicino al palo e un tiro preciso di Tomasz Sucek.

Dati chiave: La Repubblica ceca si è qualificata per l’ottava finale europea consecutiva.

Slovenia-Kazakistan 2-1

Benjamin Verbeek segna il gol della vittoria per la Slovenia nella finale di UEFA EURO 2024.

Ai padroni di casa è bastato un pareggio per finire secondi nel Gruppo H e passare in vantaggio grazie al gol di Benjamin Cesko su rigore dopo aver dominato il primo tempo.

Il Kazakistan sperava di passare in vantaggio quando Ramalan Orazov ha segnato il suo primo gol in nazionale all’inizio del secondo tempo, ma la Slovenia ha resistito alla tempesta e Werbig, uscito dalla panchina, ha segnato nei minuti finali per mandare il suo paese in Germania. Adesso via ai play-off.

Dati chiave: La Slovenia si è qualificata per la seconda volta alla fase finale di Euro 2000.

Oltretutto

L’Inghilterra ha concluso imbattuta la sua partecipazione al Gruppo C dopo aver recuperato un punto in Macedonia del Nord. I padroni di casa si sono portati in vantaggio nel primo tempo con Ennis Bharti, ma un autogol di Jonny Attanaso ha riportato l’Inghilterra in parità dopo l’intervallo.

L’Irlanda del Nord ha concluso le qualificazioni con una vittoria che ha sollevato il morale sulla Danimarca nel Gruppo H. Isaac Price ha segnato il primo gol allo scadere dell’ora per i vincitori e Dion Charles ha segnato il secondo.

Pirie Soiri ha segnato una doppietta nella vittoria della Finlandia su San Marino, che ha chiuso il Gruppo H. Gli scandinavi sono arrivati ​​quarti nel proprio girone dietro Danimarca, Slovenia e Kazakistan.

Risultati della domenica

Gruppo A: Scozia – Norvegia 3-3, Spagna – Georgia 3-1

Gruppo F: Belgio – Azerbaigian 5-0, Svezia – Estonia 2-0

Gruppo G: Ungheria – Montenegro 3-1, Serbia – Bulgaria 2-2

Gruppo J: Bosnia-Erzegovina – Slovacchia 1-2, Liechtenstein – Lussemburgo 0-1, Portogallo – Islanda 2-0

Classificazioni di gruppo

Spagna-Georgia 3-1

La Spagna ha concluso con una vittoria domenica la sua partecipazione al turno di qualificazione a EURO 2024, che l’ha vista prima nel Gruppo A. Tuttavia, è stata una vittoria più dura di quanto indicato dal tabellone in una lotta straordinaria. Un infortunio che potrebbe tenerlo fuori per i prossimi mesi a discapito del relativo referto medico ufficiale. Le Normand ha segnato il suo primo gol con la nazionale spagnola prima che Ferran Torres e un autogol di Lochoshvili sigillassero il 3-1 finale. Kvaratskelia ha segnato per la Georgia.

Dati chiave: Ferran Torres ha segnato 18 gol in 40 partite.

Serbia-Bulgaria 2-2

La Serbia ha ottenuto il punto di cui aveva bisogno per qualificarsi alla prima fase finale degli Europei dal 2000. Milos Veljkovic ha portato i padroni di casa in vantaggio nel primo tempo dopo che un colpo di testa di Nemanja Gudelj ha colpito la traversa. Gli ospiti migliorano nella ripresa e ritrovano la parità con un rasoterra preciso di Georgi Rusev, prima che Kirill Despotov completi la rimonta dopo un contropiede ben congegnato. La squadra di Dragan Stojkovic pareggia otto minuti più tardi con un colpo di testa di Sran Babic su corner di Dusan Tadic e suggella la prima vittoria della Bulgaria nel Gruppo G.

Dati chiave: Veljkovic e Babic hanno segnato i loro primi gol per la Serbia nel 2-2.

Ungheria – Montenegro 3-1

Una doppietta del capitano locale Dominik Szobosle, inclusa una bella prestazione individuale, hanno guidato la rimonta dell’Ungheria, che li ha visti primi nel Gruppo G. Tuttavia, Slobodan Rubecic ha battuto il Montenegro di testa. Avevano bisogno di una possibilità per qualificarsi per la vittoria. Szoboszlai ha pareggiato nella ripresa con un tiro dopo uno splendido slalom, e ha aggiunto un secondo pochi istanti dopo dopo aver collegato Martin Adam. Ai supplementari, Adam Nagy ha messo la ciliegina sul tabellone.

Dati chiave: prima vittoria dell’Ungheria nella sua storia contro il Montenegro al quinto tentativo.

Oltretutto

Con i suoi quattro gol, Lukaku ha portato il suo bottino a 14 in queste qualificazioni agli Europei, battendo il record di gol nelle qualificazioni agli Europei detenuto da David Healy dell’Irlanda del Nord (2008) e Robert Lewandowski della Polonia (2016).

Il Lussemburgo ha concluso il suo miglior periodo di qualificazione della storia con la quinta vittoria in dieci partite. Gerson Rodríguez ha vinto 0-1 in Liechtenstein nonostante l’espulsione di Danel Sinani al 5′. Alla fine, gli ospiti sono arrivati ​​terzi nel Gruppo J.

Il Portogallo ha completato una fase a gironi perfetta e ha sconfitto l’Islanda ottenendo dieci vittorie in dieci partite, 36 gol e due gol subiti.

Belgio – Azerbaigian 5-0

Le partite di martedì

Gruppo B: Gibilterra – Paesi Bassi, Grecia – Francia

Gruppo D: Croazia – Armenia, Galles – Türkiye

Gruppo I: Andorra – Israele, Kosovo – Bielorussia, Romania – Svizzera

Tutte le partite iniziano alle 20:45CET

