Riavvio di 343 Industries: 95 licenziamenti, transizione a Unreal Engine per Halo secondo Bloomberg

343 industriela società responsabile dell’epopea Ciao Attualmente vive in tempi turbolenti. Questo è dietro il controverso lancio e piano dei contenuti a partire dal aura infinitaSembra essere l’ultimo Licenziamenti di massa a partire dal Microsoft Avrebbe colpito molto da vicino lo studio dello sviluppatore, essendo costretto a subire una profonda ristrutturazione che significherebbe proprio questo Licenziato quasi 100 dipendenti e migrare a Motore irreale per i suoi prossimi progetti, come riportato da Bloomberg.

Industrie New Age 343 e Halo

Quindi, stando a quanto riportato dal giornalista Jason Schreyersecondo quanto riferito, 343 settori sono stati lanciati 95 lavoratoriinclusi diversi veterani e dipendenti chiave del loro sviluppo di videogiochi, nonché dipendenti esterni che sono anche coinvolti nel processo creativo dello studio e che sono stati informati del licenziamento pochi giorni prima che entrasse in vigore.

Oltre alla forza lavoro interessata da questa situazione, anche gli strumenti di lavoro dello studio saranno in piena trasformazione. Tanto che i seguenti progetti di 343 industrie saranno sviluppati sotto Motore irrealelasciando indietro il motore scontrino. E a quanto pare, sarà già applicato al suo prossimo progetto noto come Progetto Tatankala sua presunta nuova battaglia reale.

La 343 Industries di Microsoft realizzerà ancora i giochi di Halo, nonostante le voci contrarie. Ma con massicci licenziamenti (almeno 95 persone), il motore che ruota su Unreal e un focus esclusivamente sul multiplayer nel prossimo futuro, 343 sta premendo il pulsante di ripristino. Nuova storia: https://t.co/kwfv6dsMuR —Jason Schreier (@jasonschreier) 31 gennaio 2023

Per quanto riguarda il futuro di Halo come franchising, Bloomberg punta a un cambio di rotta, su cui sta solo scommettendo Lato multiplayerO almeno per lui prossimo futuro Comunque sia, anche il futuro di Halo sembra assicurato nonostante tutti questi cambiamenti Certo Pochi giorni fa, la stessa 343 Industries ha rilasciato un comunicato ufficiale.

Halo e Master Chief Sono venuti per restareIndica il titolo della nota da cui possiamo leggere la seguente spiegazione: “343 Industries continuerà a sviluppare Halo in futuro, comprese storie epiche, multiplayer e tutto ciò che rende Halo fantastico”.

