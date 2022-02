Ricardo Arjona racconta tutta la sua storia nel suo libro “Bianco e nero” | persone | intrattenimento

cantautore guatemalteco Ricardo Arjuna Inserito venerdì Prenotare bianco e neroche, oltre alle sue riflessioni e riflessioni sulla sua vita, include cd dei suoi album bianco E il Nero e galleria fotografica.

“La musica arriva anche nei libri”, Arjuna, 58 anni, afferma in una dichiarazione della sua etichetta discografica, musica sonoraA proposito di questo libro che doveva essere pubblicato nel 2020 ma è stato ritardato a causa della pandemia.

“il libro bianco e nero È avanzata in una pandemia e non c’erano molte persone che credevano in lei. La nostra insistenza è stata perché crediamo che ci siano ancora persone che vogliono vivere l’intero viaggio e ascoltare la storia dall’inizio alla fine”.Ha aggiunto.

Secondo quanto raccontato da Arjuna ai media locali, il libro è un breve tour della sua infanzia, adolescenza e dei momenti che lo hanno portato alla composizione. Anche per questo sono stati prodotti dei dischi bianco E il Nero.

Il libro è in vendita nei principali negozi di musica di ogni paese, su Amazon e sul suo sito web. ricardoarjona.com.

Questa ambiziosa iniziativa è il tocco finale al progetto musicale più grande e audace della carriera del Guatemala, che ruota attorno a due album registrati negli emblematici Abbey Road Studios di Londra.

Arjona è attualmente in Europa con il suo tour bianco e nero E a fine marzo inizierà il suo tour negli Stati Uniti, Canada e Porto Rico, dove ha programmato più di 30 concerti, per poi proseguire in tutta l’America Latina.

I biglietti per i loro 19 spettacoli in Spagna erano esauriti e hanno appeso il cartello “No Tickets” prima di arrivare a Parigi, New York, Boston, Miami, Porto Rico e Orlando.

In tre concerti in Cile e quattro in Argentina, è stato anche tutto esaurito e hanno già dovuto aggiungere nuove date a Londra, Parigi, Zurigo, Colonia, Roma, Milano, New York, Miami, Porto Rico, Santiago del Cile, Buenos Aires, San Antonio, Atlantic City, Tampa, Fort Myers, Denver e Las Vegas.

A dicembre, Ricardo Arjona ha pubblicato il suo doppio album su piattaforme digitali bianco e neroIl progetto più emblematico della sua carriera, dopo aver ricevuto una nomination ai Grammy Award per il suo progetto vecchio stile.

Inoltre, il videoclip eri tuLa sua canzone con Gabe Moreno ha oltre 1 miliardo di visualizzazioni.

Il cantautore, che ha venduto milioni di dischi e vinto diversi Grammy Awards, tra gli altri premi, è considerato una delle più grandi figure della musica latina attuale. (me)