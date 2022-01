Ricardo Mendoza, di Hablando Huevad…, ha respinto la proposta di eseguire un EEG: ‘Non me ne andrò mai in vita mia’

Ricardo Mendoza ha rifiutato di ospitare Esto es Guerra in estate. (Foto: América TV/YouTube Talking Huevadas)

Durante il suo ultimo spettacolo, il comico Ricardo Mendoza ha rivelato che un prodotto È guerra Ha chiamato il suo manager per suggerirgli di essere l’ospite del reality show, Summer Season. Guardando questo driver discorsi di merda Non ha esitato a rispondere al suo stile.

Ha anche mostrato al suo pubblico uno screenshot della proposta e ha indicato che non avrebbe mai accettato di partecipare a questo tipo di programma, ridendo dei presenti.

“Non basta avermi nel tuo spettacolo di merda…, grazie mille per aver pensato a me, ma non me ne andrò mai in vita mia”, Il comico ha fatto notare al produttore.

Ha anche confermato che non avrebbe accettato di lavorare con qualcuno, quando era il capo del suo programma Speaking Huevadas.

Da parte sua, anche Jorge Luna ha colto l’occasione per inviare un messaggio al regista di This is War.

“Voglio mandare un messaggio a quel ragazzo. Ha invitato la persona che ti sta scrivendo a negoziare con me affinché il tuo messaggio vada da YouTube alla TV, ma ti avverto che è molto costoso”disse Jorge Luna

“Va bene, qual è il prezzo?Ricardo Mendoza ha risposto immediatamente. “Dammi i prezzi”, ristretto

“90.000 dollari al mese”, ha detto Luna. “Mi piace, chiedo $ 90 e loro ti danno anche $ 90.000, e saremo entrambi allegri. Da qui gli dico che se non ci pagano $ 200.000, non ci interessa davvero. “, Ricardo Mendoza ha notato le risate tra il pubblico.

“Voglio solo rispondere a questo pubblico meraviglioso e non a nessun altro, ma prenditi cura di te, buona giornata”, L’umorista alla fine ha detto e ha ottenuto gli applausi del pubblico.

Che cos’è “parlare di hivada” e perché ha così tanto successo?

discorsi di merda è un programma Youtube, condotto da Giorgio Mon S Ricardo Mendoza, che ha più di 1,29 milioni, trasforma ogni stampa in un boom. Si dovrebbe notare che I conducenti spiegano che il loro senso dell’umorismo è neroIn modo che siano pronti per ciò che verrà.

Questo stile è stato notato dal primo programma, pubblicato il 9 aprile 2019, intitolato “Bolt è venuto a fare battute e” Come put ** stai?” ‘. Questo post ha oltre 1,4 milioni di visualizzazioni.

Jorge Luna e Ricardo Mendoza sono due comici che non solo fanno umorismo nero attraverso il loro canale, ma anche attraverso cabaret., che non impiega molto a vendere i biglietti e ha un grande afflusso di pubblico. Attraverso le loro esibizioni, i comici hanno criticato celebrità famose, il che ha portato a una reazione da parte del pubblico e dei social network.

I comici di Hablando Huevadas gestiscono lo spazio come se fosse una conversazione “a gambe”, usando slang, slang e maleducazione.

E sebbene ci fossero molti personaggi televisivi che hanno espresso rabbia contro di loro e il loro stile, ce ne sono stati altri che non hanno esitato a sedersi sul loro set per affollarli, come Carlos Barraza, Jonathan Rojas, Yahaira Placencia e Rosa Maria. Palacios, Aldo Miyashiro, La Uchulú, Josimar, ‘Cóndor’ Andrés Mendoza e altri.

Hablando Huevadas è uno spazio per l’umorismo nero. (Foto: Instagram)

