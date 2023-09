Ricarica intelligente USB-C e titanio che cambia colore

Scopri cosa stanno scoprendo poco a poco i creatori di media e contenuti sull’iPhone 15 Pro.

Il nuovo iPhone 15 pro nasconde sorprese nella sua connettività USB-C.

Dopo la presentazione dei prodotti Apple, la quantità di notizie diffuse attraverso i social network e le piattaforme di trasmissione in diretta non ha ancora suscitato curiosità sui nuovi prodotti. È quando Il nuovo iPhone 15 Pro Cominciò ad essere usato quotidianamente, quando possiamo apprenderne le proprietà e Lavori non divulgati Nello spettacolo. Non stiamo parlando di scorciatoie dell’iPhone o di trucchi con la fotocamera di iOS, ma piuttosto di due cose strane che stanno raccogliendo polvere su Internet.

Quello che Apple non ti ha detto sul nuovo iPhone 15 Pro

Per prima cosa dobbiamo parlarvi dello strano modo in cui Apple lo ha implementato Ricarica via cavo su iPhone 15 Pro Lo faremo con l’aiuto di Marchese Brownlee e di uno dei suoi ultimi video, che vi mostriamo di seguito. Come sai, il nuovo iPhone 15 Pro include un connettore USB C3anche se questo ha qualche asso nella manica.

Per esempio, Se colleghi un altro iPhonecon connessione Fulmineal nuovo iPhone 15 Pro, questo Verrà caricato Per gli ultimi telefoni cellulari Apple. Questo accade anche con gli accessori connessi, come gli AirPods Pro, ma cosa succede quando si collegano due iPhone 15 Pro via cavo?

Ti sei mai chiesto cosa è successo quando hai collegato oggetti a caso alla porta USB del tuo nuovo iPhone 15? Beh, non mi chiedo altro L’unboxing completo di iPhone 15/15 Pro e il primo sguardo sono ora disponibili: https://t.co/Q5loMQGoh1 pic.twitter.com/TUGh7jlg08 —Marchese Brownlee (@MKBHD) 19 settembre 2023

La risposta l’ha data lo stesso marchese Brownlee durante le sue prove. Si scopre che Se uniti da due dispositivi iPhone 15 Pro Attraverso una connessione USB-C, questi dispositivi sono in grado di distinguere tra… dispositivo Questo dice Con meno batteriache sarebbe quindi uno Ricevi una dose di carico necessario, mentre l’altra stazione avrà il compito di donare la propria energia. Nel caso dei telefoni Android, dipenderà se il dispositivo è dotato di USB-PD, nel qual caso verrà eseguita una pre-verifica.

E cambiando argomento, nonostante si parli del nuovo iPhone 15 Pro, sembra di sì Finitura in titanio di alta qualità Ciò che è stato integrato nella generazione attuale dà molto di cui parlare. E in questo caso, come potete leggere nel post che vi mostriamo sotto queste righe, sembra proprio di sì Usarlo senza cappuccio non è una buona idea.

Apple afferma che le impronte digitali possono scolorire temporaneamente il telaio in titanio dell’iPhone 15 Pro https://t.co/BVT6xrFSvf pic.twitter.com/gxYuLFkXtt — MacRumors.com (@MacRumors) 21 settembre 2023

secondo Informazioni pubblicate sul sito ufficiale di AppleInformazioni su come pulire i tuoi dispositivi, struttura Il titanio potrebbe essere presente nei nuovi iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max scolorimento Se tenuto in mano per un lungo periodo di tempo, ciò è dovuto a… Olio per la pelle. Ora lo sai, una custodia per proteggere il tuo nuovo iPhone e basta.