Richarlison ha ottenuto 1 milione di follower su Instagram in 90 minuti!

I giocatori della Seleção n. 9 hanno rivoluzionato i social network quando hanno segnato il gol della Coppa del Mondo contro la Serbia

Con il suo carisma e la sua posizione sulle questioni sociali, Richarlison è un fenomeno popolare in Brasile

Richarlison ha rotto la Coppa del Mondo con un tiro al volo di destro diventando il miglior gol della competizione & mldr; e social network. L’attaccante del Tottenham, con la sua doppietta, è diventato il grande eroe della vittoria di Canarienho sulla Serbia (2-0) nel match che ha chiuso la prima giornata della fase a gironi.

“Bombo” (il piccione, in spagnolo) è uno dei calciatori più carismatici della Seleção. E il suo impressionante successo sul campo è diventato una pietra miliare nel cyberspazio: ha guadagnato 1 milione di follower su Instagram durante la partita contro la Serbia! È passato da 7,5 a 8,5 milioni.

Il tema di Richarlison diventerà davvero un fenomeno mediatico, perché ora ha già 11,1 milioni sul suo conto! Ci sono 3,6 milioni di follower in più in meno di 24 ore.

E non è tutto merito del suo fantastico gol. “9” è uno dei nazionali brasiliani che si connette meglio con i giovani del suo paese Per due motivi: la fiducia in se stesso e l’autenticità. E parallelamente, per sostenere cause sociali. Sotto quest’ultimo aspetto, È l’antitesi di Neymar Jr., che sostiene l’estrema destra.

Richarlison si è posizionato a Doha contro l’omofobia e il razzismo, due scienze che difende attivamente da anni. Ha anche fatto una campagna per un mondo più verde e più sostenibile, contrastando una politica di deforestazione in Amazzonia promossa dal governo di estrema destra di Bolsonaro, il cui mandato scade il 31 dicembre. E nei momenti più duri dell’epidemia in Brasile, ha raccolto fondi per la ricerca presso l’Università di San Paolo.

E la presenza di “Bombo” è motivo di ottimismo per la Selecao, che sapeva di non poter contare su Neymar, slogato alla caviglia, lunedì prossimo contro la Svizzera. La vittoria aiuterà Verdimarella a qualificarsi per gli ottavi di finale.