Ricky Gervais sceglie il suo album preferito di David Bowie

Ricky Gervais È un grande fan di David Bowie. L’attore e sceneggiatore ha demolito con successo il mito secondo cui non dovresti incontrare i tuoi idoli, perché non solo lo ha conosciuto personalmente, ma ha anche stretto amicizia con lui e ha collaborato artisticamente con lui. Il britannico è stato invitato da Greg Dyke al programma della BBC, come parte di un lancio la scrivania In DVD, c’era un ragazzo. In quell’occasione, al suo primo incontro con il cantante, Jervis lo definì “molto amichevole”.

Il loro legame è continuato quando il Duca Bianco gli ha inviato un’e-mail dicendo che lo aveva visto la scrivania E hanno iniziato a scrivere. Bowie in seguito invitò Gervais a un concerto di beneficenza al Madison Square Garden e insieme scrissero una canzone. “Ho co-scritto una canzone con lui, quella che abbiamo cantato caratteristiche aggiuntive“L’attore menzionato in un’intervista con Spettacolo di Graham Nortondove ha spiegato di aver richiesto qualcosa di simile a “Life on Mars” per i testi e così è nata la collaborazione.

Il suo album preferito: A Mixture of Sad Beauty and Hope

Quanto al suo fanatismo per la musica di Bowie, l’eroe della storia di seguito Ha chiarito che il suo disco preferito è Aladino Sunny. “Questo batte tutti i grandi album di Bowie perché ha un misto di bellezza malinconica e speranza. Alcuni diranno che è pretenzioso, ma no. Robbie Williams è altezzoso quando pensa di scrivere testi profondi e in realtà sta solo cercando parole che facciano rima”, Shoot Acid Il comico in conversazione con il Guardian.

A proposito di questo album, che è stato pubblicato nel 1973 e conteneva canzoni come “Let’s Spend The Night Together” e “The Jean Genie”, Bowie ha detto: “Aladino Sunny Era la mia idea di rock and roll americano. Ero qui in questo tour e non mi è piaciuto molto. Quindi inevitabilmente le mie parole riflettevano questo, il tipo di schizofrenia che avevo. Volevo essere sul palco e cantare le mie canzoni, ma allo stesso tempo non volevo essere su quegli autobus con tutti questi sconosciuti”. lontano.