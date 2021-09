Ricky Martin deriso dopo essere sembrato sconosciuto nella sua ultima intervista

tra 49 anni Ricky Martin Può vantarsi di avere una professione che molti possono solo sognare. Attivo come cantante dal 1984, anno in cui è entrato a far parte del gruppo Menudo, è riuscito anche ad affermarsi come attore in diverse serie tv e anche come modella, mestiere in cui ha affiancato gli studi di canto all’inizio della sua carriera; Quasi quattro decenni di attività che ovviamente hanno un impatto negativo sull’aspetto fisico di chiunque.





Forse è per questo che Ricky Martin ha deciso di mettersi nelle mani di professionisti dell’estetica negli ultimi anni, con alcuni tocchi qua e là che miglioreranno l’aspetto della sua pelle e ringiovaniranno l’aspetto del viso che sta conquistando. fan da molti anni.

Il cantante Ricky Martin al LACMA Art + Film Gala 2019 il 2 novembre 2019 a Los Angeles, California. GTRES

Tuttavia, i suoi ritocchi finali potrebbero non essere andati come avrebbe voluto il cantante portoricano. Almeno questo è quello che dicono gli utenti di Twitter, che non hanno potuto fare a meno di notare che l’artista sembrava nettamente diverso nella sua ultima intervista televisiva.

Ricky Martin stava festeggiando la fine del suo ultimo tour nordamericano, che condivide con Enrique Iglesias e il colombiano Sebastian Yatra come ospite speciale all’MGM Grand Garden Arena, a Las Vegas. Per promuovere le feste, il cantante ha rilasciato un’intervista ai suoi colleghi, dove è apparso senza la sua solita barba e il viso lavato, senza trucco. Quello che doveva essere un look naturale non è passato inosservato agli utenti del social network, che non hanno esitato a commentare il potenziale tocco estetico del cantante, che gli avrebbe lasciato il viso visibilmente gonfio.

Ricky Martin in una delle sue ultime interviste. terzi





I commenti e alcune altre battute non hanno tardato a parlare tra gli utenti del social network, lo hanno persino paragonato a Mickey Rourke, un attore noto per le sue trasgressioni con il ritocco estetico.

I Simpson avevano predetto Ricky Martin. pic.twitter.com/tcucrL6KnS – Gabriel Giona (@Gabriel18598561) 27 settembre 2021

Ricky Martin è diventato Mickey Rourke così lentamente che non ce ne siamo nemmeno accorti pic.twitter.com/mrb6Wf1H23 – Beto Messa⚕️ (@betomessa) 27 settembre 2021

Ricky Martin e la sua lenta trasformazione in Mickey Rourke. pic.twitter.com/FHvF0F3qlP – Sono una roccia, sono un’isola (marmicruz) 27 settembre 2021

Momento di carriera dolce e di successo

Lungi dall’essere ridicolizzato sui social, il cantante afferma di vivere il suo momento migliore a livello professionale, con un tour di successo che lo porta attraverso le città più importanti degli Stati Uniti.

Enrique Iglesias, Sebastian Yatra e Ricky Martin presentano il loro tour primavera 2020. GTRES

“Devo ringraziare le 120 persone che hanno lavorato a lungo per realizzare questo spettacolo, sia dentro che fuori dal palco. Ingegneri delle luci, ingegneri del suono, tecnici, elettricisti e geometri. Grazie mille. Questo è solo l’inizio. Ci vediamo settimana a Chicago, Boston, Toronto, Montreal, seguirti”, ha scritto l’artista sul suo account Instagram.

