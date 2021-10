Ricky Martin: Questa è la prova che il cantante non ha subito un intervento chirurgico (foto)

Cantante portoricano Ricky Martin Il 49enne è stato al centro delle polemiche a causa della recente press call fatta nel bel mezzo del suo tour negli Stati Uniti con i compagni di squadra Enrique Iglesias e Sebastian Yatra. Apparendo davanti alle telecamere, il suo viso sembrava completamente diverso ed è diventato immediatamente una tendenza in rete.

I fan hanno iniziato a ipotizzare che il cantante fosse stato operato e il risultato non fosse stato come previsto, ma a quanto pare non lo era. Per primo è arrivato il fan club ufficiale di Ricky Martin “Siamo obbligati a chiarire che Ricky Martin non ha subito alcun intervento di chirurgia plastica sul viso”, hanno detto, tra le altre cose.

Ricky Martin con cambiamenti facciali. Fonte: instagram:drrandallherrera

“Prima del suo colloquio a Las Vegas, ha sviluppato una reazione allergica, che ha causato un’infiammazione del derma”, si legge nella nota. Allora era lo stesso Ricky Martin che ha condiviso un videoclip in cui spiegava di non aver subito alcun intervento chirurgico.

La foto che mostra Ricky Martin ha un viso impeccabile

Ora è arrivata la conferma che si trattava davvero di una reazione allergica alla star latina e l’ultimo video che ha condiviso Ricky Martin Lo ha confermato sul suo account Instagram davanti a oltre 16 milioni di follower. In una sorta di episodio, il traduttore di Pegate promuove i suoi appuntamenti a Montreal e Toronto.

Ricky Martin oggi. Fonte: instagram @ricky_martin

Infatti, per rassicurare ancora una volta i suoi seguaci, Ricky Martin Una foto ravvicinata è stata scattata dall’aereo che lo ha portato in Canada e ha mostrato che il suo viso e la sua pelle erano intatti una volta che il problema al derma era passato. Inoltre, ha cambiato il look incorporando una bionda di alto profilo tra i capelli.