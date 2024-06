Ricky Trevitazo, Luigi Carbajal e Luis Sanchez hanno raggiunto un accordo con Rolly Ortiz, fondatore di Scandalo.

I membri di Scandalo hanno raggiunto un accordo con Rolly Ortiz, il fondatore del gruppo. Configura Infobae Perù

Luigi Carvajal, Ricky Trevitazo E Luis Sanchez Si sono incontrati con il loro ex manager e produttore musicale Rolly Ortiz. I cantanti risolsero le divergenze con il fondatore scandalo, Dopo la disputa sul nome del gruppo giovanile che fu oggetto di ira all’inizio del 2000. Ricordiamo che i musicisti registrarono il marchio in Indycopy.

Rolly Ortiz Ha indicato in vari media che si sente tradito, poiché ha creato il nome, non i cantanti. Ecco perché ho annunciato un’azione legale.

“Ci siamo incontrati due volte a casa di Luis e gli abbiamo spiegato passo passo cosa è successo con il nome e lui ha capito. Ci teniamo a sottolineare che quando siamo andati all’Indecopi il nome non era registrato dal 2003, quindi era ‘libero’ da. più di 15 anni, ma prima che provassimo a chiamarlo per informarlo della questione, i cantanti dissero: “La situazione è, ma lui non era nel paese”.

Ricky Trevitazo si difende dalle critiche di Rolly Ortiz.

Luigi Carvajal, Ricky Trevitazzo E Luis Sanchez Hai espresso il grande affetto che provi Rolly Ortiz E ricorda com’è stato questo incontro.

“Abbiamo riso, ricordato le storie e pianto perché per noi era come un padre. Gli abbiamo detto se qualcosa gli dava fastidio, gli abbiamo chiesto perdono e lui ci ha detto che stava parlando al suo fegato perché pensava che fossimo traditori. Il nostro obiettivo è raggiungere un accordo per lavorare in pace”.

I cantanti inoltre non hanno escluso la possibilità di lavorare nuovamente con il loro ex manager. Rolly Ortiz. “Ogni parte ha fatto una proposta per portare questa situazione a una conclusione positiva. Vogliamo che sia in buona salute e vogliamo anche rendergli omaggio e lavorare insieme all’improvviso”.

Ricky Trevitazzo non esclude di lavorare nuovamente con Rolly Ortiz.

i cantanti Luigi Carvajal, Ricky Trevitazo E Luis Sanchez Hanno anche annunciato il loro ritorno sul palco con il nome “Skándalo: El reencuentro” con l’uscita di “I Don’t Have Money”, una canzone che ricorda il defunto. Giovanni Gabriele.

“Questa è una proposta nuova e interessante. Noi tre ci conosciamo da più di 20 anni e condividere di nuovo i palchi insieme è il nostro sogno 35 persone spingono questo progetto.” Stanno arrivando speciali per i testi e collaborazioni e hanno detto: “I Don’t Have the Money” è già su tutte le piattaforme digitali.

Una delle ultime apparizioni Rolly Ortiz È stato allora che ha denunciato un attacco alla sua auto sui social media, mostrando le foto dell’auto con i finestrini rotti e le gomme a terra. Musicista e fondatore della band Scandalo Ha attribuito questo atto ad un attacco deliberato e ad un sabotaggio.

“Sono appena venuti a casa mia, hanno compiuto un attacco, hanno rotto i finestrini della mia macchina, hanno lanciato sassi e mi hanno smontato le gomme, beh, puoi farlo”, ha detto Ortiz, che sembrava visibilmente scosso, in un video clip. Immagina per conto di “Chi sta arrivando?” Queste dichiarazioni si inseriscono nel contesto della recente controversia in cui è stato accusato Ortiz Reiki Trevitazzo Per registrare il nome del gruppo musicale in Indycopy Mentre era in Bolivia ha avuto problemi di salute.

Rolly Ortiz, fondatore di Scandalo, ha denunciato un attacco alla sua auto: “C’è molto vandalismo nel nostro Paese”. | L’America oggi.

La notizia dell’aggressione ha suscitato solidarietà tra i fan e i colleghi dell’imprenditore, che hanno condannato le violenze. Tuttavia, Ortiz ha confermato nel programma ‘L’America oggi“Lui non la pensa così.” Reiki Trevitazzo, Luigi Carbajal Anche Luis Sanchezex membri di Scandalocollegato all’attacco.

“No, non penso che sia stato inviato da loro, a volte ci sono persone così, non sono una moneta d’oro che piace a tutti. C’è molto sabotaggio nel nostro Paese e non li biasimo. “, ha detto Ortiz.

Per questa parte, Trevitazo, Carvajal E Sanchez Ne ho parlato a fondo Radio Panamericana Si mostra solidale con Ortiz e nega qualsiasi coinvolgimento nell’atto di sabotaggio.