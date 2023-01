“Riconciliazione” nelle reti di Shakira e Pique una settimana dopo la canzone con Bizarab

Dopo le polemiche causate dalla nuova canzone, l’ha rilasciata Shakira Insieme a stranoE In cui l’artista di Barranquilla fa una serie di allusioni al suo ex compagno Gerrard Pique. Il singolo, nonostante sia uscito da poco, ha stabilito record in termini di visualizzazioni sia su YouTube che su Spotify con oltre 14 milioni di visualizzazioni.

Ieri i colombiani e gli spagnoli hanno avuto un rapido incontro che è stato ripreso da vari media. L’ex calciatore del Barcellona è arrivato nella sua ex residenza, portando con sé i suoi due figli, Sasha e Milano. Secondo le informazioni che hai fornito avanguardiaPique era serio e non ha risposto alle domande sulla nuova canzone di Clara Xia e Shakira.

Tuttavia, dopo l’incontro, molti utenti sui social hanno notato che l’ex compagno si è comunque seguito su Instagram, nonostante le polemiche causate dalla canzone, le battute spagnole e l’affidamento dei figli. Inoltre, notano che le foto condivise tra loro vengono salvate in entrambi i file.

Quanto guadagnano quotidianamente Shakira e Bizarab dalla canzone?

24 ore dopo essere stata pubblicata su YouTube, la canzone del produttore colombiano e argentino ha raggiunto 67 milioni di visualizzazioni. E molto rapidamente superato “Despacito” di Luis Fonsi e Daddy Yankee, che nelle sue prime 12 ore ha raggiunto 2,8 milioni di visualizzazioni.

Nel caso di Apple Music o Tidal, questi sistemi forniscono ca $ 0,01 e $ 0,0125, rispettivamente, per corsa. Secondo gli ultimi rapporti, in Youtube Gli artisti l’avrebbero avuto $ 85.000 e dentro Spotify 160 mila dollari.