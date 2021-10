Ricordi Charles Chaunessy di La tata? Questo è ora il ricco vedovo sexy della serie di 66 anni

“istitutrice‘ È stato Una delle serie più popolari degli anni ’90. Il romanzo racconta la storia di una governante, interpretata da Fran Drescher, che inizia a lavorare nella casa di un eccitante ricco vedovo che ha tre figli.

L’attore responsabile di aver dato vita al leader maschile, Maxwell Sheffielde Era di Charles Chauncey chi adesso? 66 anni Questa volta, ha continuato la sua carriera di attore in serie come: “General Hospital” o “Ayam Our Lives”.

Inoltre, l’attore ha ora rilasciato un’intervista con ‘e‘ dove Parliamo di un possibile ritorno Da “The Nanny” ha affermato che il suo partner Fran Drescher aveva L’idea di come farlo era “davvero eccitante”. Anche se spiega che “dipende da molte parti in movimento”.

Per parlare in seguito della trama, diranno: “Penso che riprenderà da dove eravamo. Quindi Ci sposeremoe I bambini cresceranno Ora saranno degli adolescenti. Potrebbe avere nipoti da altri figli”.

“Non voglio rivelare troppo, perché non so se accadrà o meno, ma avrò tutto”, spiega.

“Poi si è parlato anche di un musical, il musical di Broadway, che penso sia fantastico”, continuava a dire. “Questo fa parte della conversazione.”

Per finire di stare attenti: “Non è al di fuori del regno delle possibilità“.

