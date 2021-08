Ridisegna gli interni della tua casa per ottenere più spazio

Il modo in cui viene utilizzata la casa è cambiato a causa della pandemia, poiché si trascorre più tempo in casa, quindi migliorare gli spazi diventa essenziale per poter svolgere tutte le attività richieste, quotidiane, come il lavoro e il tempo libero.

Avere una casa funzionale rende le cose più facili da fare.

Alba Andrade Jimenez, Direttore kigasa L’esperto di interior design e le aziende, condivide che una delle cose da considerare quando si progettano gli spazi interni è la salute, un approccio che è stato delineato dalla pandemia, e che significa avere una buona ventilazione e illuminazione, due punti principali che guideranno dove posizionare gli elementi della casa.

giardino di casa

Quando parla della prima parte della casa, il giardino, indica che in una casa di medie dimensioni si tratta sempre di avere un giardino, anche piccolo, che contenga cose armoniose e funzionali, come una varietà di aromatici. Piante, come menta, epazote, erba cipollina, ecc., che possono essere utilizzate nella preparazione dei cibi.

Il giardino può condividere lo spazio con il terrazzo che diventa uno spazio di relax e convivenza, un luogo sicuro dove vivere e rilassarsi.

Per quanto riguarda la stanza, indica un forte calore nella zona, quindi si è scelto di mescolare le direzioni, utilizzando gli arredi della stanza, ma mescolandoli con selle fresche tipo Acapulco, o macramè. E vimini che porta freschezza. Con i colori chiari nella maggior parte dei casi, quando si tratta di piccole case, i colori chiari risparmiano più spazio e accumulano meno calore.

Se hai un clima nella stanza, puoi usare toni leggermente più scuri.

La zona pranzo deve essere adattata alle esigenze di ogni famiglia, perché ora che si trascorre più tempo in casa, non viene più utilizzata solo per mangiare, ma a volte per stare insieme, o ricevere una coppia di amici invece di tornare a casa. ristorante. Una tendenza che viene dal 2015 ed è cresciuta nell’epidemia è l’uso di difese abbassate, poiché si rendono conto che i loro schienali alti non sono grandi o comodi.

Molti hanno scelto sedie senza schienale o senza schienale, pratiche in fatto di spazio, poiché possono essere riposte sotto il tavolo. Con meno spazio occupato, più aria e circolazione della luce.

Dimostra che c’è una tendenza eclettica e minimalista in termini di decorazione, in cui, ad esempio, l’uso di una lampada a lanterna si mescola a un ventilatore industriale, facendo attenzione che ci sia un punto di equilibrio tra l’uno e l’altro.

Per quanto riguarda la cucina, spiega che devi usare gli spazi negli armadietti sottostanti per riporre pentole e padelle e in alto per bicchieri, stoviglie e utensili da cucina.

In questo spazio per renderlo pratico, sottolinea che bisogna prendersi cura del design e del luogo in cui verrà posizionato ogni articolo, perché quando si prepara qualcosa, di solito viene tolto dal frigorifero e scongelato in frigorifero. Affondare o lavare le verdure e altro in modo che il frigorifero sia vicino al lavello, e questo dovrebbe essere seguito da un’area per il taglio o l’ammollo degli alimenti, quindi la griglia e il forno per la cottura. In questo modo si ha un ciclo di continuità.

Per quanto riguarda il bagno, indica che deve esserci uno spazio per riporre gli strumenti per la pulizia in quella zona e un altro per i prodotti per l’igiene personale come gli spazzolini da denti, che non dovrebbero essere all’aperto a causa dei batteri che si generano nel bagno. –

Un dettaglio importante è che ha una finestra che consente la circolazione dell’aria e la fuoriuscita degli odori. Quando il bagno è al centro della casa e non c’è modo di fare una finestra verso l’esterno, un’opzione è rimuovere parte del tetto e posizionare una cupola. Possono essere utilizzati anche estratti di aromi.

Mettere un ventilatore in bagno può sembrare un po’ eccessivo, ma non è nella zona, in quanto ciò ti consentirà di non sudare quando la persona è appena uscita dal bagno.

Cancería raccomanda che sia realizzato in vetro temperato, poiché è più igienico e resistente di qualsiasi altro materiale.

Per quanto riguarda le camere da letto, sottolinea che gli armadi sono un elemento importante che aiuta a ottimizzare lo spazio e possono essere adattati alle esigenze di ogni persona e avere anche una scarpiera rotante all’interno. Dovresti anche avere un armadio bianco come parte dell’architettura della casa, per proteggere lenzuola, asciugamani, fodere per cuscini, trapunte e altro.

In questi tempi, ricorda Alba Andrade, molte persone lavorano in casa e in camera da letto perché creano uno spazio che permette loro di lavorare così come in ufficio, perché lo vedono come un luogo tranquillo, personale e privato. .

Infine, fa notare che il cortile è diventato anche uno spazio di convivenza, il che ha portato a un aumento della domanda per la costruzione di piscine, anche di piccole dimensioni, così come la palapa, come opzione per dare a questo spazio un uso sociale, dove godersi la vita all’aria aperta senza uscire di casa. – Iris Ceballos Alvarado