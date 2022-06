Riduci del 20% il prezzo delle cuffie wireless Sony

In questo caso, hanno Specifiche Tipico della fascia alta. Prima di tutto, ti permettono di avere una gamma fino a 100 metri , quando il solito in questo tipo di dispositivo è più o meno di 10 metri. A questo dobbiamo aggiungere che hanno un diaframma da 40 mm e che si sincronizzano automaticamente in modo che la trasmissione sia della migliore qualità.

Il Mostrare Sembra perfetto solo quando meno te lo aspetti. Se stai cercando delle cuffie fascia per capelli , abbiamo! Questo è del marchio Sony, modello MDR-RF895RK, e rimarrai sorpreso dalla qualità del suono che offre.

se fosse batteria Ero preoccupato per lui, ora smetterà di farlo! Perché avrai fino a 20 ore di assoluta libertà. Quando hai finito, tutto ciò che devi fare è rimetterlo nella base di ricarica e sarà pronto per altre 20 ore.

È stato appositamente progettato per consentirti di muoverti liberamente in casa e in ufficio. Migliorato grazie alla base, questo tipo di portata wireless ti permetterà di andare ovunque senza perdere la connessione. Nel caso tu voglia Guardare un film Allo stesso tempo fai i lavori domestici, sono la scelta migliore!

Inoltre, il Sembra Ha una qualità che non hai mai assaggiato o immaginato prima. Loro hanno sensibile Ha una frequenza di 100 dB e una frequenza compresa tra 10 e 22000 Hz, quindi non puoi lamentarti a questo proposito.

Isolati dal mondo al minor costo

grazie per pastiglie bianche Di proprietà di queste cuffie, puoi usarle a lungo senza che le tue orecchie ne risentano. Chiamano via Bluetooth, che puoi usare anche in TV. In questo modo, puoi guardare film e serie senza disturbare chi ti circonda. o gioca video gioco tutta la notte! Il sistema di riduzione del rumore ti farà perdere completamente nei contenuti che stai riproducendo.

È interessante notare che contiene un file modalità sonora, in modo da poter ascoltare chiaramente i dialoghi della serie. Se vivi in ​​un ambiente rumoroso ed è difficile per te capire chiaramente alcuni argomenti, sarà più facile che mai!

Sebbene di solito sia di circa 82 euro, ora puoi ottenerlo con un’estensione 20% di sconto nei componenti del computer. In questo modo, puoi essere tuo per un minimo di 65 euro. Non perdere questa grande opportunità e ottieni le migliori cuffie wireless di Sony!