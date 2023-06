Ridurre i pagamenti delle bollette elettriche presso la Florida Electric Company abbasserà le loro tariffe

Dopo aver fissato le spese in termini di costi del carburante, la società elettrica Florida Power and Light (FPL) ha preso provvedimenti. Tra questi c’è la decisione di ridurre il prezzo, un’alternativa implementata per la terza volta quest’anno.

Quindi, a partire dal mese di luglio, i clienti avranno uno sconto in bolletta. È così che la domanda è stata approvata dalla Commissione statale per i servizi pubblici.

In altre parole, i clienti che consumano in media 1.000 kWh risparmierebbero più di $ 8,00. Ma, mentre per molti può significare una piccola quantità, è una diminuzione significativa rispetto ai recenti aumenti registrati.

Ad esempio, il prezzo per 1.000 kW è salito a $ 144,38 solo se prendiamo come riferimento il mese di aprile. In questo senso, Armando Pimentel, CEO di fplsull’impegno dell’azienda a mantenere il fatturato più basso possibile.

Direttore esecutivo di fpl Metti in chiaro che tutti gli utenti riceveranno sconti sulle loro bollette, siano esse residenziali o commerciali. Tuttavia, i costi possono variare anche in base all’elevato consumo di ciascun cliente.

In altre parole, a seconda della fascia di prezzo che hanno, i clienti commerciali vedranno una diminuzione dal 2% al 5% degli scontrini di luglio. Tuttavia, gli importi saranno significativi rispetto ai costi attuali.

Allo stesso modo, i calcoli emessi dalla FPL consistono in tariffe base, costi del carburante e quelli relativi alla manutenzione o alle tempeste.

Come possiamo ridurre ulteriormente le nostre bollette?

In risposta a questa domanda, Armando Pimentel ha dato ai residenti della Florida alcuni consigli per risparmiare energia.

Una delle cose più semplici che puoi fare è pulire i filtri dell’essiccatore per ridurre i tempi di asciugatura. Allo stesso modo possono spegnere luci e ventilatori nelle stanze non occupate.

Scollegare gli apparecchi malfunzionanti e mantenere la temperatura domestica a 78 gradi o superiore sono misure efficaci per risparmiare sui costi.

Infine, possono anche utilizzare l’app FPL per monitorare il loro consumo energetico giornaliero, settimanale e mensile.