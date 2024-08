Riedel acquisisce il produttore di stabilizzatori APEX Stabilizations

Enigma Espanderà la propria attività acquistando un produttore di soluzioni di stabilizzazione della fotocamera Stabilizzatori dell’apice. L’azienda austriaca entrerà a far parte del Gruppo Riedel, pur rimanendo un’azienda indipendente.

Fondati a Vienna nel 2019, i sistemi APEX vengono utilizzati principalmente per le riprese da elicotteri, automobili, barche o gru per TV in diretta, spot pubblicitari e produzione cinematografica. Come attore globale nel Mercato internazionaleRiedel offre ad APEX l’opportunità di utilizzare la sua rete globale di vendita e assistenza, acquisendo a sua volta un team esperto e conoscenze eccellenti, nonché l’accesso a mercati nuovi e promettenti. La partnership creerà inoltre sinergie nei centri di sviluppo di Vienna, a vantaggio sia dei partner che dei clienti.

Entrambe le società vantano un’esperienza pluriennale nel settore dei media e dell’intrattenimento. Scambiando idee e tecnologie, Riedel e APEX mirano a migliorare i propri prodotti e Sviluppare congiuntamente soluzioni innovative Che si adatta in modo univoco alle esigenze specifiche del settore.

Thomas Riedel“Credo fermamente nelle tecnologie innovative dei pionieri APEX di Vienna”, afferma il fondatore e CEO del Gruppo Riedel. “Gli investimenti in questo tipo di tecnologia specializzata sono investimenti nel nostro futuro e aprono nuove aree nei nostri mercati principali”. Le fotocamere stabilizzate APEX sono già utilizzate in molti prodotti “La scala in cui siamo coinvolti è ampia e con APEX come parte del gruppo Riedel, saremo in grado di creare un’offerta più completa per i nostri clienti.”

Tommaso SchindlerCEO di APEX Stabilizations, sottolinea: “Che si tratti di eventi dal vivo, produzione cinematografica o trasmissione televisiva, le soluzioni offerte dalle nostre due società sono diventate parte integrante del moderno panorama dei media e sono state spesso presentate insieme, più recentemente al Parigi Giochi Unendo le forze, svilupperemo prodotti innovativi che stabiliranno nuovi standard in termini di qualità dell’immagine e comunicazione senza soluzione di continuità.

