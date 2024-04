Riedel semplifica le produzioni e gli eventi di progetti 4K

Sistema interfonico wireless Bolero, nodi Artist-1024, SmartPanel RSP-1216HL e soluzione IP Partyline punQtum di Enigma Queste sono alcune delle squadre che ha scelto Progetti 4K Per il tuo studio virtuale e la tua produzione.

Fornitore danese di eventi e produzioni di intrattenimento Progetti 4K Si fidava di me Tecnica Riedel Per migliorare il tuo lavoro utilizzando un'ampia gamma di prodotti, sia nel tuo studio che nelle tue procedure all'aperto.

Questo è ciò a cui si riferisce Baldr ThorodOperatore e Partner presso 4K Projects: “Nel frenetico mondo della produzione di eventi, una comunicazione chiara ed efficace è essenziale. I sistemi Riedel ci aiutano a lavorare insieme senza problemi con scadenze ravvicinate, molteplici parti interessate ed eventi complessi. Forniscono esattamente ciò di cui abbiamo bisogno e anche il supporto è ottimo.”

I principali prodotti Riedel utilizzati da 4K Projects sono un sistema interfonico wireless BoleroContrarre Artista-1024, Pannelli intelligenti RSP-1216HL, Micron medioniteE così è la soluzione punto IP partyline.

Tutti questi sistemi svolgono un ruolo essenziale nel fornire… Comunicazioni flessibili, affidabili e intuitivesemplifica il coordinamento della produzione interna di 4K Projects per tutti i tipi di eventi.

Oltre alla produzione di musica dal vivo ed eventi aziendali, vengono creati progetti 4K Studio99uno studio virtuale che offre ai propri clienti un'esperienza di streaming coinvolgente e completamente personalizzabile.

Per creare questo studio virtuale, 4K Projects si è affidato anche ai sistemi Riedel per connettere il team artistico, i responsabili delle sale, i moderatori e il team che lavora in questo spazio.

Nei progetti sul campo, le soluzioni Riedel sono state notevolmente semplificate Efficienza del flusso di lavoro Dai progetti 4K, i tempi di configurazione sono ridotti e la comunicazione durante gli eventi è migliorata.

“Il successo di 4K Projects nel dinamico mondo della produzione di eventi riflette il nostro impegno verso una comunicazione chiara e efficace”, afferma. Il riferimento di Jacob, Direttore Vendite Regionale per il Nord Europa e BLX presso Riedel. La possibilità di aggiungere un altro Artist-1024 alla tua configurazione si è rivelata molto utile per soddisfare le diverse dimensioni di produzione. Attraverso un sistema di licenze flessibile, è possibile accedere a sedici porti per piccole produzioni ed espansioni.

Come aggiunge River, “L'azienda eccelle nella gestione, pianificazione e implementazione di tutti gli aspetti di illuminazione, video, telecamere e immagini per eventi dal vivo e siamo orgogliosi che Riedel Equipment aiuti il ​​team 4K Projects a rendere ciascuno di questi prodotti complessi un successo”.

