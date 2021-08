Riempi gli spazi vuoti con gli annunci

L’idea è quella di mettere in orbita bassa un piccolo satellite pubblicitario chiamato CubeReid, dove le aziende possono visualizzare banner e contenuti.

a maggio, Elon Musk, ha annunciato che la società lancerà cane -1La prima missione ad essere interamente finanziata utilizzando la criptovaluta Dogecoin. piccolo satellite Cubesat To be launch è di proprietà di una startup canadese Engineering Energy Corporation.

Nuovi dettagli sono emersi la scorsa settimana sulla missione DOGE-1 di GEC, che decollerà da uno SpaceX Falcon 9 su un volo congiunto, e il razzo si separerà dalla piattaforma di annuncio mentre sale.

Il satellite che trasmetterà l’annuncio e lo metterà in orbita sarà lanciato da SpaceX

I dettagli sono stati forniti Samuel Reed, CEO e co-fondatore di GEC, in un’intervista a Business Insider, dove prevedeva il lancio del satellite nel 2022.

Nell’intervista, Reid ha notato che i clienti saranno in grado di acquistare tempo sullo schermo su spazi pubblicitari con criptovaluta.

L’idea è che le parti interessate ottengano icone Controllare i pixel sullo schermo e poter scegliere la loro forma e la durata dell’annuncio.

La piattaforma avrà cinque token propri: Beta, Rho, Gamma, Kappa e XI. Ogni token rappresenta un aspetto del design dell’esperienza pubblicitaria con schermo pixel.

Beta rappresenta la coordinata X, Rho controlla la coordinata Y, Gamma determina il livello di luminosità, Kappa determina la combinazione di colori e XI determinerà la quantità di tempo che viene riprodotta sullo schermo pixel.

Per quanto riguarda il costo di questa particolare forma di promozione, Reed ha notato che ancora non sa quanto valga ogni token CubeSat. Ma considerando la quantità di tempo, impegno e denaro che viene speso solo per mettere insieme questa piattaforma pubblicitaria, di certo non sarà del tutto a buon mercato.

senza inquinamento

Tuttavia, l’annuncio satellitare non verrà mostrato nel cielo dalla Terra. Reed ha confermato nei suoi tweet che il CubeSat non interferirà con il cielo notturno.

“Si noti che Geometric non mostrerà mai annunci spaziali dalla Terra senza l’aiuto della tecnologia. Non sono fastidiosi annunci spaziali che Geometric sta pianificando, sta semplicemente trasmettendo dati dallo spazio dello schermo catturato (che nessuno vede dalla Terra)”, ha scritto.

Si prega di notare che Geometric non avrà pubblicità satellitari visualizzabili dalla Terra senza assistenza tecnica. I piani di Geometric non sono invadenti propaganda spaziale, sono solo un flusso di dati dallo spazio dello schermo catturato (che nessuno vede dalla Terra). – Samuel Reid (@SamuelReidGEC) 9 agosto 2021

L’idea è quella di utilizzare un CubeSat da 40 chilogrammi attaccato a una specie di selfie stick che ha sulla punta una fotocamera che scatta foto dal CubeSat e le trasmette in diretta via Youtube NS Contrazione.

“Sto cercando di ottenere qualcosa che possa democratizzare l’accesso allo spazio e consentire la partecipazione decentralizzata. Spero che le persone non spendano soldi per qualcosa di inappropriato, offensivo o offensivo”, ha affermato.

Nonostante questa idea stia prendendo forma, al momento non è chiara la dimensione degli annunci, il numero di annunci che verranno mostrati contemporaneamente, l’impatto ambientale dell’inquinamento luminoso su flora e fauna locali e l’utilizzo di energia dal satellite .

Fonte: La Vanguardia