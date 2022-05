Riepilogo e Classifica: Giro de Italia Livello 1 Budapest-Wisecard

Aggiorna descrizione Vedi descrizione completa

Parte il Giro d’Italia 2022, parte dall’Ungheria, dove si svolgeranno le prime tappe. La data di inizio si conclude con una dura salita da Budapest a Viscard, che fornirà uno scenario fantastico e una tensione per i corridori. La corsa rosa non vincerà ma sarà una tappa in cui si perderà.

Sarà un Giro con una grande presenza spagnola, tra cui Alejandro Valverde, Michael Landa o Bello Bilbao uno dei favoriti per la maglia rosa. I potenziali vincitori includono il colombiano Miguel Angel Lopez, l’inglese Simone Yates o il francese Romain Bardet, ma dopo molte tappe può sempre emergere un vincitore inaspettato. Emozioni forti fino al 29 maggio.

Innovativo primo livello 195 chilometri di dura salita, pendenze del 5% e dell’8% intorno ai cinque chilometri Alla fine di queste caratteristiche, tutti gli occhi cadranno su Matthew van der Boyle ad un’estremità che sembra essere particolarmente segnata per la corsa proveniente dall’Honduras. Non dovremmo smettere di guardare artisti del calibro di Alejandro Valverde, Joao Almeida o Richard Carabas.