Riepilogo fase a gironi di Champions League: prevale la qualità del Chelsea

Un punto nelle prime due partite ha lasciato il Chelsea in posizione di centrocampo per la sconfitta agli ottavi di finale del Gruppo E.

Tuttavia, gli uomini di Graham Potter si sono ripresi e le vittorie consecutive contro il Milan sono state determinanti per assicurarsi un posto negli ottavi di finale.

Primo posto nel quinto girone: 4V 1E 1D 10GF 4GC

marcatoriRaheem Sterling, Pierre-Emerick Aubameyang (2)

09/06: Dinamo Zagabria-Chelsea 1-0 (Orsico 13′)

09/14: Chelsea-Salisburgo 1-1 (Sterling 48′; Okafor 75′)

05/10: Chelsea-Milan 3-0 (Fofana 24′, Aubameyang 56′, Giacomo 62′)

11/10: Milan-Chelsea 0-2 (Jorginho 21′ rig, Aubameyang 34′)

10/25: Salisburgo-Chelsea 1-2 (Adamu 49′; Kovačić 23′, Havertz 64′)

11/02: Chelsea-Dinamo Zagabria 2-1 (Sterling 18′, Zaccaria 30′; Petkovic 7′)

La tua stagione in poche parole: La vita dopo Tuchel sembra promettente con Potter’s Magic in Hideaway.

Giornalista del Chelsea di UEFA.com

La partenza del suo ex allenatore vincitore della Champions League dopo una partita del girone è stata un’altra battuta d’arresto per il Chelsea, ma Graham Potter è stato veloce a rimettere le cose in carreggiata. Dopo una partita in cui ha scoperto i punti di forza dei suoi nuovi giocatori in un pareggio per 1-1 contro il Salisburgo in casa, la squadra di Potter è migliorata fino a due vittorie consecutive contro l’AC Milan rispetto a prima. Si assicura il primo posto con una buona prestazione in Austria al quinto round.