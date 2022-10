Riepilogo giornaliero: le azioni aumentano con l’aumento della forza dei soccorsi

Martedì gli indici europei hanno esteso i guadagni per il terzo giorno, con il DAX tedesco in rialzo del 3,78% nella speranza che le principali banche centrali seguano le orme della Reserve Bank of Australia e rallentino il ritmo degli aumenti dei tassi di interesse.

L’indice del dollaro è sceso sotto 111,00, un livello che non si vedeva da quasi due settimane. GBPUSD è salito a un massimo di due settimane intorno a $ 1,14 dopo che il ministro delle finanze Quarting ha affermato che il governo non avrebbe ridotto l’aliquota dell’imposta sul reddito più alta del 45% per i redditi più alti, rispecchiando le precedenti promesse. Attualmente, l’euro e il franco svizzero sono le due valute più performanti, mentre il dollaro neozelandese e il dollaro australiano sono le valute più in ritardo.