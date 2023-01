Riepilogo partita Arsenal vs. Manchester United Premier League 2022-2023: video, gol, minuto per minuto e statistiche

il Arsenale a partire dal Mikel ArtettaRicevere Manchester United Nella partita più interessante di oggi in Premier. I Gunners restano in testa alla classifica e sembrano intrattabili.

Tutto su Arsenal VS. Manchester United

per me Emirati Arabi Uniti Il Manchester United è nel momento migliore della stagione: sette vittorie nelle ultime otto giornate di corsa Hai un pellegrino, che ha rinunciato al pareggio nell’ultima partita contro il Crystal Palace. Il tecnico olandese non potrà contare sui penalizzati Casemir né con Sancio che è tornato questa settimana per allenarsi con il gruppo.

La partita sarà una buona pietra di paragone per l’Arsenal. I londinesi sono già i favoriti per la conquista del titolo e sono stati rinforzati, questa settimana, dall’arrivo del belga Leandro Trussar. L’ingaggio di Fakher, per rafforzare la squadra che dimostra che il sogno di riconquistare la premiership è imminente.

