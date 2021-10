Riepilogo partita Portogallo. Il Lussemburgo dalle qualificazioni al Mondiale 2022 in Qatar: video, gol e statistiche

I portoghesi non hanno potuto fare a meno di allontanarsi dalla Serbia, capolista del primo girone.

Il Portogallo non guida il Gruppo A ma vuole farlo per essere in Qatar 2022. Per farlo, i portoghesi devono battere il Lussemburgo a Faro martedì, dove giocheranno la settima giornata della fase di qualificazione.

I giocatori di Cristiano Ronaldo sono secondi, a un punto dalla Serbia, con la quale dovrebbero giocare il primo posto nell’ultima giornata di questo Gruppo A. Anche il Portogallo ha una partita in meno della Serbia. Il Lussemburgo arriva a Faro lontano da quei gol che ha ed è terzo nel girone con una partita in meno.

Dalla mano di Opta, ti mostriamo le statistiche della partita.

Videoclip e notizie dal Portogallo vs. Lussemburgo

8′ Mira! Portogallo 1, Lussemburgo 0. Cristiano Ronaldo (Portogallo) ha segnato il calcio di rigore con il piede destro.

6′ Penalità per il Portogallo. Bernardo Silva ha commesso un errore in area.

Minuto 1 La partita inizia a Faro. Il Portogallo è alla ricerca di una vittoria che gli permetta di continuare a scegliere la leadership.

Undicesimo del Lussemburgo: Morris. Pinto, Carlson, Chanute, Lauren Gans: Thiel, Leandro Barreiro, Martins Pereira, Sinani; Gerson Rodriguez e Sebastian Till.

Undicesimo per il Portogallo: Rui Patricio, Joao Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Nuno Mendes, Balenha, Moutinho, Bruno Fernandez, Bernardo Silva, Guedes e Cristiano Ronaldo.

