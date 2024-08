Riepilogo, risultato e tempi di Alonso e Sainz

L’ultimo minuto delle Prove Libere 1 e 2 del Gran Premio d’Olanda, in diretta

Buona giornata!!! Le vacanze sono finite e tornano le migliori competizioni motoristiche del mondo…Formula 1! E sì, è solo venerdì, ma l’emozione è già massima nel rivedere il rombo dei motori. In poco più di un’ora (12:30) inizierà Prove libere 1 per il Gran Premio d’Olandaè incredibile Circuito Zandvoort.

Si tratta solo di allenamenti, sì, ma ci sono tante aspettative per vedere se tutto rimarrà come prima Toro Rosso ancora in difficoltà, McLaren Ancora la squadra migliore e sì Mercedes Avrai uno di quei fine settimana in cui tutto funziona e puoi competere per la vittoria. Max Verstappen Abbiamo già avvertito che qui le loro aspettative sono basse e vengono per imparare e vedere se possono migliorare il loro livello di prestazione RB20 È molto difficile da guidare. Sarà interessante vedere anche i piloti della McLaren questo fine settimana Oscar Piastri Ha concluso la prima parte della stagione meglio di Lando Norris Potrebbero esserci dei cambiamenti al vertice della squadra Papaya, fino ad ora dominata dalla squadra britannica.

Questo gratuito ce lo confermerà, ma intuitivamente, Ferrari Sarà la quarta squadra e vedremo se si avvicinerà alle prime tre oppure no Carlos Sainz Potrebbe lottare per il podio. Inoltre, questo sarà il primo fine settimana dello spagnolo con il suo futuro già deciso e questo potrebbe aiutarlo a non pensare a tutte le speculazioni.. Aston Martin apporta miglioramentima hanno concluso come la quinta migliore squadra, nonostante Alpine, Williams e RB fossero alle loro spalle. Fernando Alonso Lotterà per i punti, ma questo è un circuito difficile da superare e avere un buon sabato potrebbe essere fondamentale, quindi vedremo se la formazione asturiana sarà più adatta a ciò che si potrà trovare in qualifica.

Forza, non voglio più scherzare, dopo tante settimane di pausa, tutti noi vorremmo che il grande circo tornasse e lo facesse nello stesso modo in cui è finito.