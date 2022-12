Riepilogo UEFA Champions League: sorpresa del Bayern Monaco | UEFA Women’s Champions League

Il Barcellona ha sprecato i suoi primi punti in tutte le competizioni di questa stagione contro il Bayern, efficace in contropiede e risoluto in difesa. Lione, Benfica e Arsenal hanno vinto i loro impegni. UEFA.com aggrega tutte le azioni.

Gruppo C

L’Arsenal ha conquistato tre punti importantissimi nel futuro del Gruppo C battendo ai minimi termini la Juventus e mantenendo i tre punti di vantaggio sul Lione, che è già al secondo posto.

Un solo gol del club olandese Miedema dopo un quarto d’ora è bastato al club londinese per vincere in Inghilterra.

A poco a poco, il Lione torna a mostrare il suo vero livello dopo un inizio grigio nella fase a gironi. I francesi hanno battuto in casa lo Zurigo, guidati dal brillante Melvin Mallard.

Lindsay Horan ha portato il Lione in vantaggio di un quarto d’ora e lo Zurigo è riuscito a resistere fino all’ora della partita, quando Mallard ha raddoppiato il vantaggio della Francia. Gli svizzeri hanno abbassato le braccia e ancora una volta Mallard e Delphine Cascarino hanno chiuso la vittoria dei francesi.

15 dicembre: Juventus-ZurigoE il Arsenal – Lione

gruppo d

Il Barcellona ha lasciato i primi punti in tutte le competizioni di questa stagione in un duello competitivo a Monaco. Il Bayern è uscito molto connesso con il gioco e ha segnato due gol veloci su due colpi con Paul e Magol.

Da lì, a 80 minuti dalla fine, il Barcellona si è rivolto all’attacco e ha avuto occasioni per ridurre il divario prima dell’intervallo. Tuttavia, il Bayern ritirato, con le zanne in contropiede, ha realizzato il suo terzo gol entro un’ora dalla partita con Schuller. Jesse ha colmato il divario dopo cinque minuti, ma nonostante il blocco negli ultimi minuti, i blaugrana non sono riusciti a spostare ulteriormente il punteggio e il Bayern ha pareggiato il punteggio dei blaugrana.

In una partita che ha visto un rally nelle prime fasi, il Benfica ha mostrato carattere e capacità di reazione e ha preso tutti e tre i punti dalla Svezia.

Shugg ha portato Rosengard in vantaggio a mezz’ora dalla fine, ma la canadese Chloe Lacasse ha risposto con forza, segnando due volte prima dell’intervallo. Non appena è iniziato il secondo quarto, Rasyla ha segnato il terzo gol per la squadra di Lisbona, che non si è mai guardata indietro.

15 dicembre: Rosengård-Bayern MonacoE il Benfica-Barcellona