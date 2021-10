La corte d’appello della città italiana di Firenze ha respinto la richiesta di liberazione della Germania Reinhardt Toring Falkenberg, È stato arrestato questa settimana in un paese europeo su richiesta di un giudice cileno. Sopra, per Violazioni dei diritti umani di Colonia Dignitad Sotto il regno di Augusto Pinochet.

Il 75enne è stato fermato per paura di fuggire e avrebbe dovuto attendere le indagini sulla sua deportazione in Cile.

Turing Falkenberg è fuggito dal Cile Rapimento e successiva scomparsa dell’attivista di sinistra italo-cileno Juan Mino Canales Nel maggio 1976.

Il tedesco, che era in vacanza in Italia sul Forte de Marmi a Tucson, viveva a Colonia Dignitad, in Cile, negli anni ’70.

La busta è un insediamento di immigrati tedeschi fondato nel 1961 in Cile Dopo la rivoluzione militare di Pinochet del 1973, divenne un centro segreto di prevenzione e tortura.

“Non sapeva che il magistrato cileno lo stava cercando. Era in vacanza con la moglie, altrimenti non sarebbe mai venuto in Italia. Ha vissuto in Germania per molti anni., ha spiegato l’avvocato Simona Selvanetti, nominata dal tribunale al momento del suo arresto.

Il Cile ha un limite di tempo limitato per la giustizia Tre mesi per richiedere una consegna formale, Una procedura complessa per certificare di avere prove sufficienti dei crimini di Torring commessi in quel paese.