Rigoberta Bandini annuncia i piani per il 2023 dopo aver annunciato una pausa

Rigoberta Bandini appena rilasciato imperatrice, Il suo album di debutto in cui ha raccolto otto delle sue canzoni più famose, con quattro nuove canzoni in cui l’artista si basava sulla maternità e sulla piccola famiglia che ha costruito con il suo compagno, anche lui musicista. Stefano Navarro.

In un’intervista a Opaco Radio CatalognaPaula Rebo – vero nome di Rigoberta BandiniHa spiegato perché ha deciso di pubblicare un album: “Ho sentito il bisogno di farlo Avvolgi tutto in un post, ma era estremamente raro perché tale lavoro esisteva già. Quindi ho scelto le canzoni che più mi rappresentano insieme alle altre canzoni che compongono un’opera di cui vado più orgoglioso e soprattutto una selezione di canzoni che se qualcuno che non mi conosce mi conoscerà un po ‘di più.”

Anche se la sua carriera musicale risale a molti anni fa, il progetto Rigoberta Bandini È nato solo tre anni fa, in piena reclusione. Un progetto che è cresciuto rapidamente con la sua nomination all’Eurovision Festival con Mammache è diventato un successo totale e uno dei Canzoni dell’anno che sono state ascoltate.

al momento, Rigoberta Bandini Era sulla bocca di tutti, riconoscendo di essere stato travolto dalla sovraesposizione ai media: “Quando tanti occhi ti guardano, è scomodo. Perché so solo fare canzoni e L’eccessiva attenzione dei media è la cosa che mi infastidisceD’altra parte, ha ammesso che la valutazione complessiva di tutto quanto accaduto in questi mesi è stata molto positiva.

Memo vocale di canzoni d’amore per te

Canzoni d’amore per te è un tema creato da Imperatrice. La canzone è dedicata a suo figlio Nico, e include una nota audio in cui parla della maternità.

Lungi da quello che potrebbe sembrare, non è una nota vocale inviata a nessuno: “Non è una nota vocale che ho inviato a nessuno. Quando ero incinta, sono stata tenuta a casa dal Covid e Ho iniziato a registrarmi parlando di maternità. E perché volevo sperimentare i movimenti con le note vocali nelle canzoni e ho visto che qui funzionano”.

23 dicembre ultimo concerto di Rigoberta Bandini

Dopo essersi esibito in diversi festival quest’estate, Rigoberta Bandini Il 23 dicembre si conclude il tour degli stadi di Saragozza. Già in estate lo ha annunciato Dopo queste feste mi sarei riposato. Ma quali sono i piani? Rigoberta Bandini?

“Passerò un Natale molto tranquillo e mangerò un sacco di torrone. E nel 2023 ho intenzione di Un anno dopo la creazione E torno a me stessa”, ha spiegato: “Ma questo non significa che non tornerò indietro. Sento di avere molte canzoni da pubblicare ma è vero che non ho messo nessuna data in calendario, Non avrò fretta“.