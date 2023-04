Rigore per Sergio Perez e Valtteri Bottas prima della gara

Due piloti si sono comportati in modo eccezionalmente scarso nella recente sessione di qualifiche del Gran Premio d’Australia di Formula 1. Il primo di loro, uno dei favoriti dalla pole dei ragazzi, Sergio Pérez, ha subito un testacoda fuori pista al suo primo tentativo di qualificazione sprint, impantanandosi in la ghiaia. Il secondo, Valtteri Bottas, che ha fatto segnare il peggior tempo, aveva circa mezzo secondo per entrare in Q2.

Sergio Pérez, il secondo pilota a superare il limite di cut-off

Non sorprende quindi che Red Bull e Alfa Romeo abbiano deciso di rompere il sistema di parco chiuso a cui sono sottoposte le vetture di Formula 1 non appena inizia la sessione di qualifiche, e apportare modifiche a entrambe le vetture, necessarie per affrontare la gara dal via. . Il punto di vista di chi ha bisogno di fare molti sorpassi, che incoraggia la velocità di punta più di altre caratteristiche.

Ma anche la Red Bull ha deciso di lanciare un propulsore completamente nuovo nel caso di Sergio Pérez, oltre a una nuova frizione e varie modifiche alla configurazione.

Perez ha debuttato nella terza batteria e console delle due che i piloti possono utilizzare per tutta la stagione, essendo il secondo pilota della stagione, dopo Charles Leclerc, penalizzato per aver superato le parti massime previste per l’intero anno già in questo terzo. Etnia. Una penalità, sì, è minimizzata da una rottura al Parc Fermi che lo fa partire dai box anziché dall’ultima posizione.

Cambio configurazione per Alfa Romeo

Nel caso di Valtteri Bottas, in Alfa Romeo non sono state lanciate nuove parti, ma è stata apportata una modifica non autorizzata all’assetto, che ha reso necessaria la già citata sosta al Parco Fermi. Il finlandese proverà un altro setup delle sospensioni, come riportato dalla FIA poco prima dell’inizio del Gran Premio d’Australia.