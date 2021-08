Rihanna annuncia la data del prossimo spettacolo di SavagaeXFenty e sembra che mostrerà il softcore | Moda e bellezza

Rihanna Ci fa ancora aspettare quelli di noi che non vedono l’ora di ascoltare le sue nuove canzoni. Il suo volto da donna d’affari è ancora una priorità e il suo marchio di lingerie ruba molto tempo. Ma cosa succede se metti insieme i due? Spero che al prossimo spettacolo di SavageXFenty introdurrò alcuni nuovi singoli. Ma per ora questo è solo un sogno.

Ciò che è reale è il nuovo spettacolo SavageXFenty che possiamo, ancora una volta, seguire su Amazon Prime Video. “Oh Pensi di essere pronto?! #SAVAGEXFENTYSHOW vol. 3”, ha chiesto.

E sì, certo che siamo pronti, e abbiamo già un appuntamento per lo spettacolo che, se costruiamo i due spettacoli precedenti, sarà ovviamente pieno di magia, eccitazione e musica. Drobin 9/24. Solo su amazonprimevideoannunciato.

Sfilata pronta

Mettiamolo all’ordine del giorno 24 settembre La cantante presenterà la nuova collezione del suo brand di lingerie. di nuovo , Diventa il miglior modello per le immagini con cui è realizzato questo annuncio. Un video in cui mette in evidenza ancora una volta alcune delle ossessioni che ha per mostrare il suo corpo.

È apparso nel suo spettacolo precedente Rosalia sul palco. Quest’anno non ha ancora rivelato nessuna delle sorprese che ha in serbo, ma sicuramente ci sono. E sicuramente sarà anche un file offerta completa Dove verranno raccolti diversi colori, tipologie, taglie e provenienze.

Imprenditrice milionaria

Un nuovo traguardo da imprenditrice, un volto che ha saputo impastare Una fortuna di 1,4 miliardi di euro. Il suo marchio di cosmetici, che di recente ha aggiunto profumo, marchio di biancheria intima e tutto ciò che circonda i suoi marchi di bellezza, le ha permesso di mettere da parte la musica.

Se parliamo di donne che si dedicano solo allo spettacolo Oprah Winfrey La ricchezza è maggiore della tua ricchezza. Non pubblica un album da cinque anni, ma ci sono ancora molti che non vedono l’ora del suo ritorno. Arriverà un giorno o pensa di non averne più bisogno?

Quello che è chiaro è che la sfilata del 24 settembre sarà una di quelle fantasie che sa ricamare e con cui sta guadagnando ogni giorno più follower.