Rihanna parla del suo nuovo album in Interview (e forse la notizia non è quella che ci aspettavamo) | Notizia

8 lunghi anni. Questo è l'arco musicale in cui Rihanna si sta imbarcando. La solista delle Barbados non è rimasta inattiva così a lungo (Super Bowl, due canzoni della colonna sonora di Black Panther 2), ma il suo eventuale ritorno con un nuovo album in studio sta impiegando più tempo di quanto vorremmo. Nella sua recente intervista con InterviewIl traduttore ha parlato ancora di questo progetto ma forse la notizia non è stata quella che ci aspettavamo…

“Ho così tante idee visive. È strano. La mia mente ora lavora all'indietro. Di solito prendo prima la musica, e la musica mi porta a tutte queste opportunità visive, e ora ho tutte queste immagini e non lo faccio. ” Ho ancora le canzoni per loro.” Ma forse questa è la chiave, questa volta… Forse le idee visive mi porteranno alle canzoni che devo realizzare. Idee casuali, idee strane, cose che non hanno nulla a che fare con me. “Voglio dire, non posso dirtelo. L'opposizione sta a guardare. Ha ammesso RiRi quando le è stato chiesto dello stato attuale della sua prossima avventura musicale.

Nonostante la risposta onesta e diretta, Rihanna non sembra a suo agio nel parlare di un argomento di cui sente parlare ogni giorno da 7 anni. Nemmeno quando sono diventata mamma, nemmeno quando ha cantato durante l'intervallo più visto della storia della televisione, nemmeno quando sono diventata di nuovo mamma…

E qui il barbadiano interruppe la conversazione: “Nuovo album? Questa non è una domanda di Mel Ottenberg!” E quella fu la fine dell'aggiornamento Singer sulla R9. Perché il progetto principale della solista ora è la sua famiglia: “L'unica cosa che sapevo di volere, o che potevo immaginare, era la maternità. Non sapevo come ci sarei arrivata, ma finora è la parte migliore del mio viaggio. Tutto il resto è una sorpresa.”

Tenendo presente tutto ciò, tutto indica che tutte le informazioni/voci sul prossimo album di Rihanna sono state finora diffuse attraverso varie fonti musicali specializzate. Sul suo recente tappeto rosso, lei stessa ha addirittura abbandonato l'idea che il suo progetto fosse più vicino di quanto sembrasse.

“Andremo di nuovo in tour. Sempre. Ma voglio andare di nuovo in tour quando ci sarà nuova musica, sai? Sappiamo già come sarà questo tour. È stato il mio ultimo tour da molto tempo. Sento che è giusto che i miei fan ottengano ciò che stavano aspettando.” : Nuova musica. “E poi faremo saltare tutto in aria.” Il cantante ha detto a Entertainment Tonight.

Ora non ci resta che continuare ad attendere pazientemente che la ruota musicale di Riri giri ancora una volta e punti a quello che potrebbe essere uno degli album più attesi della storia della musica. La nostra fede rimane intatta e sogniamo che questo sarà l'ultimo anno in cui il tanto vociferato doppio album di Rihanna vedrà la luce. In cui da un lato riversava tutti i suoi interessi musicali e vocali e dall'altro ne sfruttava la versione più commerciale. Un doppio progetto in cui una parte è dedicata alla musica più mainstream ricollegandosi al successo e alle vendite nelle classifiche e un'altra album in cui sperimenta suoni come il reggae, l'elettronica o l'hip-hop.

Nell'intervista con colloquioRihanna parla di tutto: Le sue relazioni personali, i suoi figli piccoli, i vestiti che hanno condiviso e le loro prime parole, i loro ricordi musicali, le loro paure e speranze e persino il suo corpo dopo due gravidanze.. C'è anche un obiettivo con il suo seno: “Voglio che il mio seno sia attaccato alle mie spalle, dove era prima. Non voglio protesi mammarie. Voglio solo essere trasportata”.