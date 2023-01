Rihanna scherza sulla sua partita finale del Super Bowl con la sua nuova maglia SavageXFenty

Rihanna Si sta preparando per il suo ritorno sul palco. Il ritorno del cantante delle Barbados domenica 12 febbraio come protagonista mostrare affiliato Supercoppa 2023.

Sette anni dopo l’uscita del suo ultimo album, di fronteE Rihanna sta facendo sognare di nuovo i suoi fan che dopo pubblicazione sollevami S rinascereper la colonna sonora Pantera Nera: Wakanda per sempreHanno persino sognato di fare un nuovo disco. Lei ha negato.

Il cantante non ha approfittato dell’offerta potenza per pubblicare la musica, ma lo ha fatto per pubblicarla Una nuova collezione sportiva della sua azienda, Savage x Fenty. Questo set in edizione limitata include una divertente t-shirt Messaggio meraviglioso per la loro prossima esibizione allo State Farm Stadium di Glendale, in Arizona.

Nella maglietta, Rihanna si concentra su ciò che è realmente accaduto nella finale del Super Bowl: per lui mostrareche sarà interrotto da una partita di calcio.

Questo è ciò che dice il messaggio sulla parte anteriore della maglietta – “Il concerto di Rihanna è stato interrotto da una partita di calcio, strano… ma vabbè” – che nasconde una sorpresa all’interno. Quando si solleva la maglietta, per metterla in testa, sulla maglietta è stampata un’immagine dell’artista.

Una maglia con il nome del marchio e il numero del Super Bowl (LVII) sul retro Disponibile per $ 59,99.