Rimangono ancora meno di 200€ dopo il Prime Day

Questo CMF Phone 1 è la prima iterazione di ciò che dobbiamo ancora vedere nel prossimo futuro in termini di telefoni rimovibili

Ricordo ancora quei terminali mobili (non smartphone) con i quali cambiavamo la cover posteriore con estrema facilità. A metà del 2024, nulla ci offre la prima versione di cosa Potrebbe essere una svolta Il campo degli smartphone. Dopo una giornata Prime molto impegnativa, il CMF Phone 1 continua ad offrire un prezzo di soli $ 1.000 199 euro su Amazonl’unico negozio che abbiamo visto in vendita.

CMF lo è La firma non è attaccata a nulla, proprio come Redmi e Xiaomi. Si tratta di una nuova divisione dell’azienda che arriva per cercare di prendere piede nella fascia di ingresso con stazioni come questa. Non offre solo un design innovativo ma anche un ottimo hardware e adegua rigorosamente i prezzi finali.

Quindi, in primo luogo, il CMF Phone 1 competerà con la famiglia di telefoni Redmi Note in termini di prezzo e con alcune caratteristiche migliori. Questo è uno smartphone sottile, proprio questo Spessore di 8,2 mm e peso di 197 grammi. La cover posteriore è in plastica e può essere facilmente rimossa. La cosa migliore è che anche se potevi rimuovere la parte posteriore da solo, lo ha fatto Resistenza IP52.

Il pannello in fase di installazione è uno Tipo OLED, dove nulla a cui siamo abituati sui loro telefoni cellulari. Lo schermo ha 6,67 pollici, risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. La luminosità che questo può raggiungere è 2000 nit È compatibile con HDR10+. È sorprendente che uno schermo con queste caratteristiche sia disponibile a questo prezzo.

C’è molta potenza, grazie MediaTek Dimensione 7300. Questa CPU ha una velocità di clock di 4 nm e 2,5 GHz 8 GB di RAM LPDDR4X e memoria interna UFS 2.2 da 128 GB Che puoi espandere utilizzando le schede microSD. Questa combinazione di dispositivi può raggiungere quasi 700.000 punti nel test Antutu, il che è impressionante per un cellulare che vale meno di 200 euro.

Nel sistema di fotocamere, non vediamo il meglio di questa fascia media, ma vediamo un buon obiettivo principale. quello Sony IMX882 50MP f/1.79Oltre a un obiettivo per la modalità ritratto. Puoi registrare in 4K senza problemi. La sua fotocamera selfie è da 16 MP con risultati generalmente buoni.

IL Batteria da 5000mAh Ciò che integra può darci un’autonomia che si avvicina anche a due giorni di utilizzo Ricarica rapida da 33 W Ci permette di averlo pronto in pochissimo tempo. Naturalmente, questo telefono viene già fornito con Android 14 e l’aggiornamento è garantito ad Android 15. Ci manca la presenza di un chip NFC e di una porta jack per le cuffie.

Se vuoi guardare Altre opzioni per questi 200 eurote ne propongo un paio che solitamente consiglio: il POCO X6 a 185 euro Con una batteria leggermente più grande e un corpo in vetro, oppure Redmi Note 13 Pro 4G a 170 euro Con una fotocamera da 200 MP e ricarica da 67 W.

