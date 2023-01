Riordina gli spazi e goditi il ​​processo, consigli di Lily Ramirez nel suo libro “Live at Home”

Innamorarsi della propria casa è un libro per imparare a organizzare gli spazi in modo pratico. (Foto: Rivista TuCasaNueva).

Spesso, mantenere l’ordine nei nostri luoghi diventa stressante quando la vita lavorativa è così stressante. L’ultima cosa che vogliamo fare quando torniamo a casa, dopo una lunga giornata, è prendere la scopa e spazzare, mettere via i piatti, oi vestiti nei cassetti. In quei momenti, vogliamo solo riposare e disconnetterci da tutte le attività.

Tuttavia, il tumulto ci impedisce di riposarci un po’. Come dormiamo, la terra è sporca e le biblioteche sono piene di polvere?

Bene, l’idea di rendere l’organizzazione dei luoghi più pratica e di rendere l’ordine un’attività più divertente, Lily RamirezGet Simple e co-fondatore del Grupo de Organizadores Profesionales de Espacios della Colombia, in collaborazione con la sezione colombiana di Penguin Random House, ha pubblicato il libro “Innamorarsi della propria casa”Una guida pratica per organizzare gli spazi ed essere felici.

È stato dimostrato che chiedere spazi porta molti benefici, come dice la quarta di copertina, aiuta a concentrarsi ed essere più produttivi, riduce lo stress, migliora il sonno e genera felicità. Mettere ogni cosa al suo posto sembra un compito arduo, ma questo libro contiene suggerimenti sottili per rendere tutto più semplice ed è stato appositamente progettato da un’organizzatrice professionista come Lilly Ramirez, una delle prime scrittrici della Columbia.

Nel 2007, appassionata di ordine e produttività, ottiene il titolo di Residential Organization Specialist dalla National Association of Productivity and Organization Professionals e nel 2020 ottiene la certificazione di Interior Planner negli Stati Uniti.

Attualmente è impegnato nell’organizzazione degli spazi, con la sua azienda Get Simple, con l’obiettivo di trasformare la vita creando sistemi di organizzazione personalizzati e funzionali per il lusso.

Copertina di “Live at Home” di Lily Ramirez. (Per gentile concessione: Penguin Random House).

in “Innamorarsi della propria casa”, i lettori potranno scoprire gli strumenti per ordinare ogni spazio della casa: l’armadio, il bagno, il ripostiglio e la biblioteca. Inoltre, impareranno come pianificare in modo efficace il movimento, fare le valigie leggere per un viaggio e adattare lo spazio di lavoro. In queste pagine, Lili Ramírez parla di questo con un unico obiettivo: farci innamorare della nostra casa e goderci quello spazio in cui ricarichiamo le nostre energie.

Ci sono circa otto capitoli o sezioni in cui l’autrice organizza ciascuno dei suoi suggerimenti in modo pratico. Scrive: “Vuoi innamorarti della tua casa ed essere felice con tutto organizzato?” “Ti insegnerò il processo passo dopo passo: in primo luogo, ti aiuterò a connetterti con ogni spazio della tua casa dicendoti come analizzare e valutare gli spazi, capire la loro funzione, determinare come funzionano per te (immagina un versione migliorata, versione 2.0) e, alla fine, ti mostrerò come iniziare il compito di organizzare creando un piano d’azione realistico.

All’inizio del libro, i lettori troveranno un avvertimento che tutti coloro che si avventurano in queste pagine dovrebbero prepararsi per un processo che richiede tempo e buone maniere. “So che ci saranno momenti in cui dovrai fermarti, prendere fiato e concederti una pausa per continuare”, afferma l’autore. “È normale sentirsi un po’ sopraffatti, ma con questa guida sarà più facile rimettersi in carreggiata e muoversi verso l’obiettivo: mettere in scena la propria casa di cui innamorarsi e condurre così una vita più felice.”

