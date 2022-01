Ripensa al domani: Lipovetsky e Sloterdijk

Nel nostro auditorium ospitiamo un incontro faccia a faccia tra due dei filosofi più famosi d’Europa oggi: i francesi Jill Lebovitsky e tedesco Peter Sloterdijk. L’incontro sarà moderato dal giornalista Paola Koroto.

I pensatori sono ospiti Forum Cultura 2022In precedenza passeranno attraverso lo spazio della Fundación Telefónica per una conversazione in cui stanno considerando la comunità attuale.

Lo slogan “Vogliamo il mondo e lo vogliamo ora” sembra essere preso alla lettera nella società contemporanea. La scarsità di risorse costringe a fermarsi a riflettere sul concetto di progresso e sul contesto consumistico in cui le nuove generazioni devono trovare il loro posto nel mondo.

per partecipare di persona Puoi prenotare il tuo ingresso gratuito in questo post. Non dimenticare di controllare le nuove regole di accesso. Consentirà l’accesso fino al raggiungimento della piena capacità.

Questo evento sarà tradotto in LSE e avrà una traduzione simultanea francese-spagnola, Può essere seguito a flusso aperto Sul nostro sito Web e nelle reti che contengono l’hashtag # Ripensare al mattino.

Se si frequenta la sala di persona, sarà necessario utilizzarla Olusei.app mobile (disponibile gratuitamente per Androide e iOS) S le tue cuffie Per accedere alla traduzione.

Successivamente può essere gustato nel nostro sitoLibreria multimedialecosì come comenotazione audiosulle principali piattaforme.