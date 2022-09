Ripensare il futuro: la criptovaluta e la digitalizzazione della finanza

Al giorno d’oggi, molti di noi usano poco i contanti, paghiamo quasi tutto con carte di credito o app mobili. Cioè, con denaro digitale. Tuttavia, ciò che ci sembra comodo, naturale e inevitabile comporta una serie di trasformazioni e conseguenze che dobbiamo conoscere e considerare per il futuro.

Continuiamo il nostro forumRipensaci domani Analisi microprint per digitalizzare i nostri portafogli. In occasione della pubblicazione del suo articolo “soldi nuvolosi” (Dibattito), riceviamo il suo autore nella nostra aula, inglese scozzeseScrittore, ex agente di cambio, antropologo economico e attivista finanziario, parlerà con il giornalista Marta Pierano.

In questo incontro parleremo di contanti, carte, criptovalute… La rivoluzione digitale è forse la più potente forza dirompente nel gioco dell’economia globale, ma cosa significa effettivamente la virtualizzazione completa per i pagamenti? Quali problemi possono sorgere in una società senza contanti? Qual è l’impatto della criptovaluta? Quali sono i dilemmi etici di fronte alla digitalizzazione del denaro?

