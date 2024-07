Ripetitore WiFi TP-Link che aumenta il segnale Internet in casa

energia Router Le società Internet installate nelle case sono limitate. Ciò significa che se hai una casa grande o una casa con muri spessi, il segnale arriva nei punti più lontani con poca intensità, quindi la connessione diventa lenta e instabile. Per risolverlo facilmente, devi solo aggiungere Ripetitore Wi-Fi TP-Link RE330, che estende il segnale wireless in tutta la casa. Su Amazon ce l’hai Oltre 34.000 recensioni positive Dai clienti.

Il ripetitore TP-Link è facile da configurare.

Ripetitore TP-Link

Elimina i punti morti sulla tua rete WiFi domestica con TP-Link Extender. La squadra ha Tecnologia Wi-Fi dual-bandin quale Le comunicazioni sono più veloci e più stabili:

Banda da 2,4 GHz: fino a 300 Mbps

Banda 5GHz: fino a 867Mbps

Il ripetitore utilizza lo standard di comunicazione wireless 802.11a/b/g/n/acRendendolo compatibile con qualsiasi dispositivo. Nel complesso, supporta la connessione sincrona di Fino a 32 dispositivi, quindi non incontrerai problemi di saturazione. La cosa migliore è che hai sempre una scelta Il modo più veloce per raggiungere il routerper mantenere la massima velocità.

Come configurare un ripetitore TP-Link

Configurare questo ripetitore WiFi è molto semplice. Tutto quello che devi fare è collegarlo alla corrente nel posto apposito della casa. Ecco perché ha perso Indicatore di segnale intelligente, che misura la densità per guidarti nella posizione ideale. Poi con l’aiuto L’app ufficiale di TP-Link Per Android e iOS puoi configurare la rete dal tuo cellulare.

L’espansore include a pulsante WPSSemplifica la configurazione e la connessione ad altri dispositivi. Funziona anche come Punto d’entrata Per espandere Internet cablato ed è compatibile con Tecnologia Easy Meshche ti consente di creare un segnale WiFi con lo stesso nome e la stessa password.

Cos’è un ripetitore WiFi e come funziona?

La funzione principale di un ripetitore o estensore WiFi è quella di estendere una rete WiFi esistente, per farla arrivare più lontano e con maggiore densità. In questo senso è importante installarlo in una posizione strategica che gli permetta di ricevere il segnale dal router originale e raggiungere località più lontane.

Qual è la differenza tra un ripetitore WiFi e un estensore WiFi?

Mentre un ripetitore WiFi funge da punto intermedio tra i dispositivi e il router di rete, un extender aumenta la potenza ed estende il segnale ad altre posizioni. La cosa normale è che le due funzioni siano combinate nello stesso dispositivo.

Quando è necessario un ripetitore WiFi?

Un ripetitore WiFi è adatto quando ci sono zone della casa dove il segnale del router non arriva o è molto debole e instabile.

