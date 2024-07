Risate, fiducia e una violazione del protocollo sempre più comune

Controprogrammazione della maratona sportiva di Leonor e Sofia a Parigi La regina Letizia (51 anni) non ha mancato la cerimonia di chiusura della 14a edizione dell’Atlantida Film Festival, che ha segnato l’inizio della sua vacanza a Maiorca.

Padrona di casa eccezionaleLa Regina ha stupito quando è arrivata al Centro Culturale La Misericórdia, nella capitale delle Isole Baleari, con un impressionante abito argentato di media lunghezza che copriva perfettamente la sua silhouette. A parte il suo stile, l’attore è stato l’altro protagonista principale della serata Michael Douglas (79 anni).

L’americano ha ricevuto il premio “Maestro del Cinema” in riconoscimento della sua carriera di successo come attore, e non ha esitato a ringraziare tutto l’amore che ha ricevuto durante gli oltre 30 anni trascorsi le sue estati a Maiorca, l’isola che era già diventata la sua “seconda casa”.

Il momento da fan quella notte è arrivato nello stesso momento in cui Donna Letizia e Michael Douglas si sono incontrati per la prima volta. Come prevedeva il protocollo, la Regina è arrivata per ultima e lì tutti i vincitori l’aspettavano. La moglie di Filippo VI si avvicinò al popolare attore vedendolo e gli strinse forte la mano mentre si scambiavano alcuni segreti. Il volto della regina parla da solo. Sorridente, emozionato e felice di avere l’opportunità di incontrare una star di Hollywood come lui. In effetti, in quella prima conversazione gli disse che avrebbero avuto più tempo per continuare la conversazione in seguito. Così è stato…

Stando davanti al quadro, non hanno smesso di parlare e dopo pochi minuti è stata Lady Letizia a consegnargli il premio. In violazione di questo rigido protocollo, mia regina Non esitò a darle due baci affettuosi come segno di ringraziamento. Presentargli la coppa è un gesto naturale e riconoscibile, sempre più frequente tra i membri della famiglia reale. Anche se come regola generale bisogna salutare i membri della Casa Reale con le mani, è comune vederli rompere questa linea per creare un legame maggiore con i loro ospiti.

“È un onore incredibile. È molto speciale per me. Maiorca è la mia seconda casa, amo moltissimo l’isola. È una cosa magica per me. Le persone di Maiorca sono state molto buone con me, molto dettagliate. Mi rispetta la mia privacy. Mi fanno venire qui ogni volta che finisco un progetto.

Il fitto programma della regina Letizia a Maiorca

Gran parte dell’animosità che la regina Letizia nutre nei confronti delle Isole Baleari ha a che fare con tutti gli obblighi ufficiali che devono affrontare, una vita pubblica molto impegnata che non ha nulla a che vedere con le vacanze.

La Regina è già diventata una tradizione presenziare alla cerimonia di chiusura dell’Atlantida Film Festival. Dopo questo evento culturale, sarà lunedì in cui Don Felipe e Doña Letizia, accompagnati dalla Regina Sofía, presiederanno il ricevimento dei rappresentanti dei diversi settori e istituzioni della società delle Baleari presso il Palazzo Marivent.