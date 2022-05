Rischi di stagflazione e stagflazione Il mercato globale è nuovamente in ripresa

Bloomberg – Nuovi segnali di rallentamento delle principali economie, anche se i prezzi aumentano, Mettendo in ombra il rischio crescente emergente nei mercati globali, a poche ore dall’inizio di una nuova settimana di negoziazione.

Le azioni hanno invertito la rotta per allontanarsi dai loro massimi in seguito Dati economici cinesi I dati pubblicati lunedì mostreranno una forte contrazione in mezzo alle ricadute dei blocchi di Covid-19. Il progresso del grano dopo l’India Limitazioni all’esportazioneaumentando la pressione sui prezzi delle materie prime.

In Giappone, i prezzi alla produzione sono aumentati a un ritmo doppio per la prima volta in oltre quattro decenni. Le obbligazioni sudcoreane sono scese dopo che il governatore della banca centrale ha affermato che un forte aumento dei tassi di interesse non può essere escluso in anticipo.

brutto inizioLe azioni in Cina hanno iniziato la giornata di negoziazione in ribasso. Bianco: CSI300 Shanghai Shenzhen Arancio: Chiusura 05/13 Blu: Shanghai Composite Index Arancio: Chiusura 05/13 (

Gli allarmi si sono intensificati sulle conseguenze dell’elevata inflazione. Il veterano del mercato obbligazionario Mohamed El-Erian ha affermato che la stagflazione è lo scenario principale per l’economia statunitense. Mentre Lloyd Blankfein, il primo presidente di Goldman Sachs (p), La recessione ha affermato che ci sono “rischi molto alti”; Gli analisti della banca statunitense hanno cambiato la loro preferenza per le obbligazioni asiatiche con rating più elevato rispetto alle obbligazioni a rendimento più elevato, citando le preoccupazioni per la turbolenta economia globale.

“L’accelerazione della flessione del mercato sembra indicare che gli investitori stanno iniziando ad anticipare un ‘atterraggio duro’ per l’economia globale”, ha affermato Charles Henry Munshaw., Chief Investment Officer presso Seys Bank a Ginevra. “Temono che le banche centrali non saranno in grado di controllare l’inflazione senza causare una grave recessione o crisi economica”.

© Bloomberg LP 2022