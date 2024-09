Risolvono il mistero degli strani “ragni giganti” trovati su Marte

Una foto del 2003 scattata dall’orbiter della National Aeronautics and Space Administration (NASA) ha attirato l’attenzione della comunità scientifica mostrando Strane formazioni sulla superficie di Martenoto come “Ragni giganti”. Queste strutture, che fanno parte del terrane Araniform, si trovano nell’emisfero sud del Pianeta Rosso e si estendono per chilometri, con… Modelli che ricordano gambe ramificate. recentemente, Uno studio è stato in grado di decifrare come si formano queste caratteristiche geologiche.

Gli Araniformi sono caratteristiche uniche del paesaggio marziano e il loro nome deriva dalla parola latina “Aranea“, che significa ragno. Queste strutture quello Si trova solo nell’emisfero meridionale del pianeta rosso. È il prodotto di un processo stagionale legato alla sublimazione dell’anidride carbonica.

Questi ragni giganti si estendono per diversi chilometri dalla superficie di Marte Fotografia di NASA/JPL-Caltech/Università dell’Arizona

Secondo i primi dati ottenuti dagli scienziati di Giornale di scienze planetarie Nel 2009, con l’arrivo dell’inverno, Si è formato uno strato di ghiaccio secco (anidride carbonica congelata) sulla superficie. Quando arrivò la primavera, questo ghiaccio cominciò a sublimarsi, cioè Passa direttamente dallo stato solido allo stato gassoso senza diventare liquido.

Questo processo ha generato pressione sotto lo strato ghiacciato, che alla fine si è rotto in diversi punti, consentendo al gas di fuoriuscire nell’atmosfera. Quando il gas viene rilasciato, trasporta con sé particelle di polvere e sabbia, formando una rete di canali che si estendono diagonalmente dal punto di rilascio, che Ha portato a formazioni a forma di ragno.

Fino a poco tempo fa, l’esatta composizione di queste strutture poteva essere dedotta solo da immagini scattate da veicoli in orbita. Ma, Un team di scienziati di una pentola completamento Ricreare le condizioni della superficie marziana in un laboratorio sulla Terra Per simulare il processo e monitorarlo da vicino. Per questo, hanno utilizzato una camera di prova chiamata Dasti, dove i ricercatori sono stati in grado di replicare la bassa pressione atmosferica e le temperature fredde dell’emisfero meridionale di Marte. I loro risultati sono stati condivisi su… Scienze IOP.

La NASA ha simulato il clima su Marte in un laboratorio sulla Terra Fotografia della NASA/JPL-Caltech

L’esperimento consiste nel raffreddare il suolo marziano simulato in un contenitore immerso in azoto liquido e quindi introdurre anidride carbonica nella camera.. Mentre il gas si condensava in ghiaccio sopra di esso, veniva acceso un riscaldatore per simulare il calore del sole. Il risultato è stata la formazione di pennacchi di gas emergenti dalla Terra, che hanno attirato molecole e hanno quindi generato particolari schemi di ramificazione.

Questo studio non solo ha confermato la teoria della sublimazione dell’anidride carbonica, ma ha anche rivelato ulteriori dettagli che non ci si aspettava: Durante questo processo, si è formato ghiaccio tra i granelli di terreno simulati, causando ulteriori fratture. Questo fenomeno potrebbe spiegare perché i ragni su Marte appaiono più “spezzati” di quanto suggerito dai modelli precedenti.

Lauren McKeown, coautrice dello studio, ha dichiarato: Ci sto lavorando da cinque anni. “Era venerdì sera e il direttore del laboratorio è venuto all’improvviso dopo aver sentito le mie urla e ha aggiunto: “Pensava che fosse accaduto un incidente”, descrivendo la sua gioia dopo i risultati.

Questa scoperta ha fornito una visione più completa del processo di formazione delle strutture del mercurio e potrebbe aiutare gli scienziati a migliorare i loro modelli della geologia marziana. Rover Curiosità e perseveranzaChe attualmente sta esplorando il Pianeta Rosso, lontano dall’emisfero australe, dove si sono formati i ragni Non possono studiare queste cose da vicino..

La missione Phoenix, atterrata nell’emisfero settentrionale di Marte nel 2008, è stata in grado di raccogliere dati per alcuni mesi prima di soccombere al freddo estremo e alla luce solare limitata. Ma, Informazioni raccolte da Phoenix e altri orbitanti È stato fondamentale per gli scienziati che cercavano di comprendere meglio il clima del pianeta.

