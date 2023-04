Risparmia € 190 sull’ultimo tablet Apple

Tuttavia, guardare offerte interessanti sugli ultimi prodotti Apple è un compito piuttosto complicato Amazzonia Ho deciso di anticipare il resto abbassando questo iPad 2022 Al minimo storico: 704,99 euro.

iPad Apple 2022 da 10,9 pollici (WiFi + Cellular, 256 GB) – Rosa (10a generazione)

Acquista iPad 2022 al miglior prezzo

Questo nuovo modello di iPad è stato venduto a € 895 su Amazon, ma ora puoi acquistarlo al prezzo più basso di sempre, € 704,99, e risparmiare 190 euro. Inoltre, include la spedizione gratuita e di un giorno per gli utenti Prime o per coloro che usufruiscono della prova gratuita di un mese del servizio.

iPad 2022 A La decima generazione È l’ultimo tablet di Apple ed è caratterizzato dall’avere un Display Liquid Retina da 10,9 pollici che si accompagna alla tecnologia LCD IPScon una risoluzione di 2.360 x 1.640 pixel e una luminosità di 500 nit.

Il modulo visualizzato ha una diapositiva A14 bionicomemoria RAM da 4GBcapacità di archiviazione interna di 256GB e contatto Wi’Fi! + Cellulare Per poter inserire la nostra scheda SIM. Possiamo trovare questo iPad in cinque diversi colori, ma questa offerta è disponibile solo sull’iPad rosa.

elaborazione A Fotocamera frontale da 12 MPideale per videochiamate e selfie, e a Un’altra fotocamera posteriore con sensore da 12 MP È in grado di registrare video in 4K a 60 fps.

Per quanto riguarda la connettività, include WiFi 6, Bluetooth 5.2, connettività 5G, GPS e una porta di ricarica USB-C 2.0, che consente di caricare la Apple Pencil di prima generazione. Anche lei ha Touch ID sul pulsante di blocco laterale Per aumentare la tua sicurezza viene fornito con un sistema operativo iPad OS 16.

