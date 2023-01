Risparmia oggi 1.900 € acquistando lo Smart TV Neo QLED 8K

La televisione che stiamo assistendo oggi è il modello QN800 Nuovo QLED. È disponibile in varie dimensioni, anche se quella che stiamo introducendo oggi lo è 65 pollici. E non ha solo un pannello Neo QLED, uno di quelli che offre la migliore qualità dell’immagine Ora sul mercatoma anche Risoluzione 8K. Non ci sono letteralmente cime adesso!

La prima cosa che dovresti sapere è che il nome del modello che appare in Worten ora ha un errore di battitura, in quanto indica che la risoluzione è 4K. Ma se controlli le sue specifiche o se vai sul sito Web ufficiale di Samsung, lo vedrai Sì, sono 8 chili. E puoi anche vederlo prezzo più basso Trovato in Worten, anche più del sito web del marchio. Continua a leggere, perché ti racconteremo tutto su questa TV!

Non esiste smart TV migliore sul mercato

Come abbiamo sottolineato, sono piuttosto grandi poiché ne stiamo parlando 65 pollici. Ciò significa che misura in centimetri 165. Tienilo a mente quando cerchi un posto per lui, poiché avrà bisogno di una buona quantità di spazio nel tuo salotto. Anche se grande, lo è Sensibile Quindi non ti causerà alcun tipo di problema in questo senso.